. Ведущего обязали выплатить почти миллиард долларов за теории заговора
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Ведущего обязали выплатить почти миллиард долларов за теории заговора

Ведущего обязали выплатить почти миллиард долларов за теории заговораСуд в США обязал радиоведущего заплатить 965 млн долларов за продвижение теорий заговора

Суд присяжных в Коннектикуте обязал американского радиоведущего и предпринимателя Алекса Джонса (Alex Jones), известного как сторонника теорий заговоров и ультраправых идей, выплатить 965 миллионов долларов за ложное заявление о том, что массовое убийство в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году было постановкой правительства. Истцами по делу выступили родственники расстрелянных в учебном заведении детей, сообщает Reuters.

Джонс в течение многих лет утверждал, что стрельба была инсценирована как часть правительственного заговора с целью отобрать оружие у американцев, а родственники жертв трагедии были актерами. По словам адвоката истцов Кристофера Маттеи (Christopher Mattei), семьи жертв стрельбы на протяжении многих лет страдали от преследований и угроз убийством со стороны последователей Джонса.

Тем не менее после оглашения вердикта Джонс пообещал подать апелляцию. «Мы сражаемся с Голиафом», — заявил он.

Маттеи во время заключительных прений сообщил, что Джонс годами наживался на лжи о стрельбе, которая привлекла трафик на его сайт и увеличивала продажи его различных продуктов. Сайт принес радиоведущему доход в размере 165 миллионов долларов в период с 2016 по 2018 год, свидетельствуют материалы суда.

Джонс — известный в США конспиролог крайне-правого толка, сторонник многочисленных теорий заговоров. В частности, он утверждал, что правительство США организовало теракт в Оклахома-Сити и теракты 11 сентября 2001 года. В ноябре 2020 года в ходе митинга в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне Джонс стал одним из нескольких участников акции, которые прокомментировали телеканалу НТВ итоги выборов в США. «Джо Байден — это агент коммунистического Китая. Мы не считаем его президентом. Тем более, он украл выборы», — заявил он корреспонденту.

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По материалам: lenta.ru

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