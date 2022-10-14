. Везунчики по жизни: какие знаки зодиака никогда не сталкиваются с бедами

Выделяют семь знаков зодиака, которых судьба оберегает от неприятностей. Они практически никогда не сталкиваются с бедами и проблемами. Их считают настоящими счастливчиками.

Кого из знаков зодиака минуют беды и проблемы

Дева (23 августа — 22 сентября)

Людям, рожденным под этим созвездием, во всем и всегда везет. Вероятнее всего, это связано с их педантичностью, потому что благодаря именно этой черте характера они могут обустроить свою жизнь таким образом, что все вокруг будет идеально. Из-за этого в их жизни очень мало промахов и нет никакого беспокойства. Представители знака Девы пребывают под надежной защитой высших сил, что, в свою очередь, можно увидеть на их жизненном пути.

Лев (23 июля — 22 августа)

Невзирая на свою вспыльчивость, Львы всегда выходят сухими из воды. Без неприятностей тоже не обходится, но представители этого знака знают, что им нужно делать, чтобы ничто не омрачило их жизнь. Сообразительность и развитый интеллект помогают Львам избегать всевозможных бед и проблем. Благодаря своему обаянию представители знака склоняют на свою сторону особо влиятельных людей, которые тоже их оберегают от неприятностей.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У людей этого знака зодиака слишком развита интуиция, благодаря чему они всегда находят выход из любой ситуации. Им лишь требуется остановиться и прислушаться к тому, что говорит их внутренний голос. Только так им удастся избежать любых проблем и неприятностей в своей жизни. Близнецы могут разносторонне мыслить и в нужный момент всегда оказываются там, где им необходимо быть. Удача любит их еще и за то, что они всегда смотрят на все позитивно и не зацикливаются на негативе.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Представители этого знака зодиака целеустремленные и смелые, благодаря чему они всегда добиваются поставленной цели. В противном случае они не видят смысла в жизни. Благодаря уверенности Стрельцы считаются счастливчиками, ведь ни одна беда их не затронет. Они всегда найдут выход из любой ситуации и выгоду там, где ее вовсе не может быть.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если Скорпион будет следовать своей интуиции, он обязательно достигнет успеха. Он никогда не пройдет мимо удачи и всегда пойдет ей навстречу. Люди этого знака могут предчувствовать неприятности, поэтому сразу же находят способ, чтобы в них не попасть. У них особенно развита интуиции и есть шестое чувство, благодаря чему они считаются везунчиками.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы тоже являются везунчиками, потому что всегда получают все даром, и это благодаря своим притягательным качествам. У них есть то, что помогает им получать от жизни все, чего они захотят, и при этом не прикладывая никаких усилий. В некоторых случаях представители знака могут прикинуться беззащитными и слабыми, лишь бы втереться в доверие к какому-то человеку и заполучить желаемое.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Благодаря своему нетрадиционному мышлению у Водолеев есть все шансы быть счастливыми и не сталкиваться с бедами. Они очень общительны и изобретательны, при этом всегда открыты новому и с радостью берутся за любое дело. Водолеи не боятся трудностей, поэтому они их даже не замечают. Их неординарные идеи помогут достичь большого успеха и обрести счастье.