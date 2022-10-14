. Виктория Боня предложила дочери учить украинский язык, смотря на нем мультики

Вадим Карасев

42-летняя Виктория Боня недавно вернулась из Непала, где совершала восхождение на 8-километровую гору в Гималаях. После этого звезда "Дома-2" решила заняться семьей. Светская львица предложила дочери выучить украинский язык с помощью мультиков.

Десятилетняя дочь Виктории Бони Анжелина внезапно высказала желание выучить украинский язык. Об этом звезда "Дома-2" рассказала в своем блоге.



Первый вопрос, который задала мне Анджелина после возвращения: "Мама, а я буду учить украинский язык?"



Однако Викторию Боню совершенно не удивило заявление дочки - ведь у девочки есть украинские корни.

В результате светская львица поддержала инициативу своей дочери. Виктория Боня предложила девочке смотреть фильмы и мультики на украинском языке, чтобы его выучить.

Как утверждает телеведущая, Анджелина уже выучила некоторые фразы на украинском языке.

Боня раскрыла, что у нее есть возлюбленный

Некоторое время назад скандальная блогерша призналась, что намеревалась посвятить свое восхождение на 8-километровую гору в Гималаях очередному мужчине.

Не дождусь, когда смогу прилечь на твое плечо и просто уснуть, не переживая, что вот-вот что-то страшное может случиться. Люблю тебя!!!

Как выяснилось, неудача не сломила звезду, которая не намерена сдаваться. Виктория Боня вновь готовится покорять горы, но на этот раз со своим возлюбленным.

"Следующая гора обязательно будет через 2-3 месяца! Без горы уже не представляю свою жизнь. Сейчас надо готовиться. В следующий раз я уже пойду со своим мужчиной. Во-первых, чтобы он был спокоен, а во-вторых, чтобы разделить весь восторг этой божественной красоты с любимым!" - заявила Боня.