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Владимир Путин признался, когда закончится мобилизация

Владимир Путин признался, когда закончится мобилизация
Президент РФ Владимир Путин ответил на самые важные вопросы. Политик принял участие в саммите глав стран СНГ и в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. На пресс-конференции для журналистов лидер страны ответил на все вопросы, которые волнуют россиян. Президент страны рассказал о причинах частичной мобилизации и о том, как она проходит. «Линия соприкосновения — 1100 км. Держать ее исключительно войсками сформированными из контрактников, тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. Все граждане, призываемые в рамках мобилизации должны пройти подготовку. 222 тысяч сейчас находятся в частях-формирователях. Там первичная подготовка от 5 до 10 дней, затем... поступают в боевые части, и там подготовка от 5 до 15 дней. Затем следующий этап в войсках принимающих участие в боевых действиях. И там дополнительные слаживания», — сообщил Владимир Владимирович. По словам Путина, призывы на службу могут прекратиться уже через две недели. «Качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается. Никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется», — отметил глава государства.
Владимир Владимирович ответил и на другие вопросы. Так, президент заявил, что сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине — перед Россией стоят другие задачи. «Россия открыта для переговоров с Украиной, нет необходимости в переговорах с Байденом, не решен вопрос о его поездке на саммит G20, — уточнил лидер страны. — Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе. Прямое столкновение войск НАТО с российской армией — очень опасный шаг, он приведет к глобальной катастрофе, надеюсь, хватит ума его не предпринимать». Путин подчеркнул — военная специальная операция была необходима. «Я ни о чем не жалею. Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, малоприятно, мягко говоря. Но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях. Так что мы действуем правильно и своевременно», — заключил политик.  
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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