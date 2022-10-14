. Власти Херсона предупредили об угрозе подтопления региона

Вадим Карасев

Замглавы Херсонской области Стремоусов предупредил об угрозе подтопления региона

Украина под предлогом восстановления энергоснабжения хочет добиться прорыва Каховской дамбы. В настоящее время есть реальная угроза подтопления Херсонщины, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.

