. Во время концерта певца Ramil’ в Красноярске умерла девушка

Вадим Карасев

На концерте певца Ramil’ в Красноярске умерла девушка, которая надышалась дымом

Во время концерта 22-летнего российского певца Ramil’ в Красноярске умерла девушка. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, зрительница могла надышаться дымом, так как стояла очень близко к сцене. Незадолго до случившегося диджей, выступающий на мероприятии, несколько раз предупредил, что находиться рядом с дым-машиной опасно.

По словам очевидцев, пострадавшая потеряла сознание практически сразу после разогрева. Служба охраны вытащила ее из толпы и передала скорой помощи, однако спасти девушку не удалось.

Исполнитель песни «Сияй» не заметил инцидента и продолжил выступление, а потом написал о случившимся в своем аккаунте в Telegram, заявив о том, что не может сдержать слез. Позже музыкант удалил сообщения.

В сентябре американский рэпер Post Malone получил серьезные травмы после падения на сцене во время своего концерта.

