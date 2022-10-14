. Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату релиза сдвинули
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату релиза сдвинули

Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату релиза сдвинули

Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату релиза сдвинули


Издательство Raw Fury объявило о переносе даты релиза игры Norco на консолях Xbox One и Xbox Series X | S. А вместе с тем переносится дата выхода консольной версии игры в Game Pass. Планировалось, что игра станет доступна уже на следующей неделе — 20 октября, но теперь ее выход отложен на неопределенный срок.

В анонсе переноса Norco разработчики говорят, что это произошло «из-за некоторых непредвиденных проблем». Они обещают сообщить новую дату «как только она будет определена».

Напомним, что игра Norco вышла в этом году на PC, где получила высокие оценки от критиков и игроков. На данный момент у нее рейтинг в 90 баллов из 100 на Opencritic, а в Steam оценки «Очень положительные». Сам проект представляет собой южно-готическое приключение с повествованием в стиле point & click.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в средневековье
Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в
В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной мобилизации
В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной
Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату релиза сдвинули
Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату
Пресняков покинул Россию вслед за бабушкой
Пресняков покинул Россию вслед за бабушкой
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Алла Пугачева призналась, что ей очень страшно
Алла Пугачева призналась, что ей очень страшно
Артур Смольянинов решил перебраться за границу
Артур Смольянинов решил перебраться за границу
Филиппа Киркорова снова хотят распять
Филиппа Киркорова снова хотят распять
Моргенштерн потерял все в один момент
Моргенштерн потерял все в один момент
Паутина, смерть близкого человека и погоня: какие сны укажут на наличие у вас сглаза и порчи
Паутина, смерть близкого человека и погоня: какие сны укажут на
Мари Краймбрери впервые откровенно высказалась о своей личной жизни
Мари Краймбрери впервые откровенно высказалась о своей личной жизни
Запеченная рыба и протеиновые коктейли, приготовленные Эштоном Катчером: Мила Кунис рассказала о своей диете
Запеченная рыба и протеиновые коктейли, приготовленные Эштоном

Топ на сегодня

Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24 ребенка-сироты из ЛНР
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24

Еще по теме

Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass перенесли
Высокооцененная игра Temtem выйдет на Xbox Series X | S в сентябре
Дату релиза Warhammer 40,000: Darktide для Game Pass и Xbox Series X | S перенесли
Сразу 3 игры пополнят сегодня подписку Game Pass