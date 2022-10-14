. Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату релиза сдвинули

Вадим Карасев





Издательство Raw Fury объявило о переносе даты релиза игры Norco на консолях Xbox One и Xbox Series X | S. А вместе с тем переносится дата выхода консольной версии игры в Game Pass. Планировалось, что игра станет доступна уже на следующей неделе — 20 октября, но теперь ее выход отложен на неопределенный срок.

В анонсе переноса Norco разработчики говорят, что это произошло «из-за некоторых непредвиденных проблем». Они обещают сообщить новую дату «как только она будет определена».

Напомним, что игра Norco вышла в этом году на PC, где получила высокие оценки от критиков и игроков. На данный момент у нее рейтинг в 90 баллов из 100 на Opencritic, а в Steam оценки «Очень положительные». Сам проект представляет собой южно-готическое приключение с повествованием в стиле point & click.

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