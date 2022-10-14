. Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу
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Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу

Заговоры на Покров 14 октября 2022 года: на счастье, любовь и удачу

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы вобрал в себя церковные и народные традиции, которые соблюдаются испокон веков. Привлечь в жизнь счастье в этот день может каждый, кто откроет душу Высшим Силам и искренне помолится о поддержке в благих начинаниях.


Светлый праздник Покров — время для перемен к лучшему. Искреннее желание изменить жизнь к лучшему обязательно исполнится, если встать на путь света и отказаться от всего, что мешает духовному развитию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с обычаями этого дня, чтобы не нарушать традиций и получить Высшее покровительство.

Заговор на удачу в день праздника

По обычаю в день светлого праздника привлечь удачу можно во время колокольного звона. Заслышав протяжный звук, крестятся и читают молитву Богородице, прося у нее благословения. После этого приговаривают:

«Звон колокольный душу очищает, лишь светлые помыслы оставляет. Звон заслышу, на него пойду, удачу к себе привлеку, беды прочь прогоню. Богородица, Матушка, заступись, не дай оступиться, в собственную тень превратиться. Аминь».

Усилить заговор поможет добровольная и бескорыстная помощь: это может быть подаяние нуждающимся или добровольное пожертвование в любой фонд.


Заговор на привлечение любви 14 октября 2022 года

Привлечь любовь и взаимное счастье поможет заговор на выпечку. Приготовить можно любое блюдо: блины, хлеб, кексы, яблочный пирог. Замешивая тесто, приговаривают:

«Кому лакомство достанется, тот и любовь мою покличет, к порогу подведет, счастье в дом привнесет. От всей души угощаю, благополучие в личную жизнь привлекаю».

Готовое лакомство относят в церковь и молятся перед ликом Богородицы для обретения счастья в личной жизни.

Заговор на счастье в день православного праздника

Привлечь счастье 14 октября не составит труда, если перед выходом из дома произнести:


«Всюду, куда иду, счастье привлекаю, в дом приглашаю, двери открытыми оставляю. Неудачи стороной обхожу, радость во всем нахожу».

После этого важно помнить о том, что любые негативные мысли и поступки отдалят счастье, поэтому важно настроиться на волну позитива и противостоять любому злу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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