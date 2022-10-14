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Запеченная рыба и протеиновые коктейли, приготовленные Эштоном Катчером: Мила Кунис рассказала о своей диете

Запеченная рыба и протеиновые коктейли, приготовленные Эштоном Катчером: Мила Кунис рассказала о своей диете

Мила Кунис стала героиней YouTube-проекта Harper's Bazaar's Food Diaries и раскрыла секрет своего дневного рациона: среди ее любимых блюд копченая рыба, мороженое, тосты с авокадо и протеиновые коктейли. Звезда также рассказала, какие блюда она готовит для мужа Эштона Катчера и их детей (семилетней дочери Уайетт и пятилетнего сына Димитрия).

Мила выразила любовь к традиционным блюдам украинской кухни, которыми в детстве ее кормила мама. Оказалось, актриса обожает маринованную сельдь, борщ и куриный суп.


Мила начинает свой день с кофе, в который она добавляет пенку из ванильных молочных овсяных сливок. Через два часа, приготовив завтрак для детей и отправив их в школу, звезда доедает их еду, потому что выступает против выбрасывания продуктов.

Утром я часто готовлю тосты с авокадо. При этом беру любой хлеб, который у нас есть дома. Например, цельнозерновой с орехами. Затем я добавляю приправу "Все для бейглов" (кунжут, сушеный лук и мак) и яйцо или какую-нибудь закуску, например, хумус или дзадзики. На завтрак также ем немного фруктов или сыра, а вот второй прием пищи часто пропускаю из-за работы.

Мы с мужем работаем дома: если у одного из нас нет съемок, то он готовит еду для другого. Мне доставляют замороженные коктейли, я добавляю в них протеиновый порошок, мой муж взбивает все это, а затем ставит мне стакан на мой стол. Диетологи скажут, что это вредно для здоровья, но я иногда могу выпить вместо полноценного обеда протеиновый коктейль,

— рассказала Кунис.

Мое фирменное блюдо — салат или боул на основе киноа, нарезанных вареных овощей,

— добавила актриса.

Звезда также рассказала, что ее дочь Уайетт, как и Эштон, — пескетарианка (не употребляет в пищу мясо теплокровных). Чтобы не готовить два разных обеда, Мила ест в основном рыбу, например, запеченного лосося.


Пара также пользуется услугами службы доставки еды два раза в неделю, а раз в неделю мама Милы Эльвира привозит им домашнюю еду.

Она готовит копченую рыбу с соленьями, селедку, теплую картошку с укропом, солью и оливковым маслом. Ее сосиски и бефстроганов восхитительны! У меня русско-украинские корни, я знаю, что мы живем во времена, когда я теряюсь, как себя называть,

— отметила знаменитость.

Ее свекор Ларри — заядлый рыбак, он периодически привозит звездной семье собственноручно пойманного лосося и треску с Аляски. Мила также не прочь полакомиться едой навынос, включая суши и блюда тайской и индийской кухни. А вот пиццу Кунис теперь готовит дома, для этого там установили специальную печь. Эштон особенно любит пиццу с грибами, халапеньо, оливками, сыром и томатным соусом.

Что касается guilty pleasure, то на ночь пара может побаловать себя парочкой ложек мороженого с шоколадным печеньем.

Мы пробуем мороженое в каждом кафе в Лос-Анджелесе,

— добавила актриса.


Елизавета Константинова
# Шоу-бизнес Звездные диеты и фитнес
По материалам: spletnik.ru

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