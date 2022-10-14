. Звезду "Убивая Еву" Джоди Комер признали самой красивой женщиной в мире

Вадим Карасев

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва, каждый год составляет рейтинг самых красивых женщин в мире. Ориентируется он не на собственные предпочтения, а на правило золотого сечения. На основании математической пропорции, выведенной древними греками, эксперт находит эталоны красоты. В этот раз оказалось, что самыми пропорциональными чертами по данному методу обладает звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер. Ее процент соответствия идеальным параметрам достигает 94,52%.

У нее самые близкие к идеальным показатели по расположению носа и губ. Также у нее подбородок и губы красивой формы. Единственная черта лица, за которую общий балл снижен, — это брови, они соответствуют идеальным на 88%,

— уточнил Джулиан Де Сильва.

На втором месте рейтинга — Зендая (94,35%). На третьем — Белла Хадид (94,35%), которая, к слову, в прошлом году занимала первую строчку. Четвертое место с результатом 92,44% досталось Бейонсе, а пятое место заняла Ариана Гранде (91,81%).





Белла Хадид

При подсчетах измеряются три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от области между глазами до нижней части носа и от нижней части носа до нижней части подбородка. Пропорции идеальны, если числа равны.

Елизавета Константинова