. Звезду "Убивая Еву" Джоди Комер признали самой красивой женщиной в мире
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Звезду "Убивая Еву" Джоди Комер признали самой красивой женщиной в мире

Звезду "Убивая Еву" Джоди Комер признали самой красивой женщиной в мире

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктор Джулиан Де Сильва, каждый год составляет рейтинг самых красивых женщин в мире. Ориентируется он не на собственные предпочтения, а на правило золотого сечения. На основании математической пропорции, выведенной древними греками, эксперт находит эталоны красоты. В этот раз оказалось, что самыми пропорциональными чертами по данному методу обладает звезда сериала "Убивая Еву" Джоди Комер. Ее процент соответствия идеальным параметрам достигает 94,52%.

У нее самые близкие к идеальным показатели по расположению носа и губ. Также у нее подбородок и губы красивой формы. Единственная черта лица, за которую общий балл снижен, — это брови, они соответствуют идеальным на 88%,

— уточнил Джулиан Де Сильва.

На втором месте рейтинга — Зендая (94,35%). На третьем — Белла Хадид (94,35%), которая, к слову, в прошлом году занимала первую строчку. Четвертое место с результатом 92,44% досталось Бейонсе, а пятое место заняла Ариана Гранде (91,81%).


Белла Хадид

При подсчетах измеряются три сегмента лица: от линии роста волос до области между глазами, от области между глазами до нижней части носа и от нижней части носа до нижней части подбородка. Пропорции идеальны, если числа равны.


Елизавета Константинова
# Шоу-бизнес Новости красоты
По материалам: spletnik.ru

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