. 66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил

Название фильма Григория Чухрая наводит на мысли о Великой Отечественной, но на самом деле речь в сюжете идет о Гражданской войне. В героико-революционной драме — печальный финал, да и актерам повезло не больше, чем их персонажам.

Еще в 1926-м повесть Бориса Лавренева взялся экранизировать Яков Протазанов. Тогда ключевую героиню играла Ада Войцик, и многие впоследствии находили ее исполнение лучшим. Однако гораздо популярнее получилась работа Григория Чухрая, где роль Марютки доверили Изольде Извицкой.

С самого начала зритель узнает, что на счету Марютки из отряда красноармейцев — 40 убитых офицеров, а значит, судя по названию, обязательно прогремит 41-й выстрел. В плен товарищи главной героини берут белого поручика Вадима Говоруху-Отрока, направленного к генералу Деникину с дипломатической миссией. Чтобы вернуться к своим, бойцам приходится плыть на лодке через Аральское море, но из-за шторма погибают все, кроме девушки и Вадима.

Укрывшись в хижине рыбака, молодые люди сближаются и влюбляются друг в друга, несмотря на принадлежность к разным политическим силам. Романтику портит приближающийся к берегу корабль белогвардейцев, к которым бросается Говоруха-Отрок. Так как Марютке изначально приказали не отдавать поручика живым, она стреляет в спину избранника…

15 октября фильму, удостоившемуся в Каннах Специального приза жюри «За оригинальный сценарий, гуманизм и романтику», исполняется 66 лет. Кто же из исполнителей ключевых ролей в «Сорок первом» до сих пор жив, а кого давно нет с нами? Обо всех драмах в судьбах актеров — в нашем материале.

Изольда Извицкая — Марютка

Роль отважной Марютки стала венцом карьеры актрисы, но проделала первую трещину в ее отношениях с мужем: поговаривали, что Эдуард Бредун жутко завидовал успехам жены. Однако именно супруг умел успокоить нервничавшую из-за съемок Изольду, поэтому ему и выделили небольшой эпизод в картине — чтобы находился рядом со второй половиной.

В Европе фильм тоже имел успех, о чем свидетельствовал тот факт, что в честь Изольды назвали кафе в Париже. Впрочем, минусы славы Марютки актриса прочувствовала быстро: затмить яркую героиню другими работами не получалось.

«То, что Извицкую после «Сорок первого» стали приглашать на вторые, а то и на третьестепенные роли, связано с серьезными недостатками нашей социальной системы в кино. Многие крупные, да и молодые режиссеры не хотели работать с известными артистами, стремясь из эгоистических побуждений открыть свою собственную кинозвезду. Они не заметили тех значительных возможностей, которые раскрыла в Извицкой роль Марютки», — сетовал впоследствии Григорий Чухрай.

Поговаривали, что именно Бредун в тяжелый момент не поддержал жену, а предложил ей залить проблемы алкоголем. Редкие проекты в кино и театре сменялись для Извицкой запоями, ну а когда ее карьера закончилась, кризис усугубился уходом супруга к молодой продавщице.

Последние месяцы артистка провела в алкогольном угаре и голоде, распродавая вещи. Проблеск надежды сверкнул, когда звезду «Сорок первого» позвали в спектакль, и она погрузилась в изучение текста роли. Когда 38-летняя женщина не явилась на репетицию, Бредуна попросили проведать ее. Слесарю и милиции пришлось вскрыть дверь, и оказалось, что актриса была мертва как минимум неделю.

«Если вам кто-то скажет, что в ее смерти повинен Эдик, не верьте. Он, конечно, сам не отказывался от выпивки, но, когда Изольда стала пить, пытался ее лечить, устраивая в больницы. Но, видно, не получилось… Он с ней устал. И потом, наш киношный мир такой христопродажный, многие ей завидовали, и ее депрессию воспринимали чуть ли не с восторгом. А Изольда очень любила своего мужа», — оправдывала бывшего мужа актрисы Майя Менглет.

Олег Стриженов — Вадим Николаевич Говоруха-Отрок

Роль красавца-белогвардейца была не единственной знаковой в арсенале артиста: он играл в «Мексиканце», «Дуэли», «Капитанской дочке». Первую любовь, Марианну Бебутову, Стриженов встретил на съемках «Овода». Актеры поженились и стали родителями, и все бы ничего, если бы Олег Александрович не оказался сердцеедом.

Еще работая над «Мексиканцем», он заметил, как за съемками наблюдала Лионелла Скирда. Тогда знакомство ни во что не вылилось, но девушка запала артисту в душу. Гораздо менее романтичной была связь с Людмилой Марченко, закончившаяся для последней абортом, бесплодием и разбитым сердцем.

В 1962-м судьба вновь свела Стриженова с Лионеллой, которая успела выйти замуж за Ивана Пырьева. Закрутился роман, но так как Олег Александрович не решался оставить жену и дочь, Лионелла Пырьева разорвала связь.

Марианна узнала про измены мужа, так что сама подала на развод. Оставшийся у разбитого корыта Стриженов обрел утешение в отношениях с Любовью Лифенцовой. У пары родился сын Саша, но и этот союз актера распался через шесть лет: как отмечал сам Олег Александрович, у артисток всегда найдутся поводы для обид.

Наконец, Лионелла Скирда и Олег Стриженов встретились в третий раз, когда оба были свободны. Вместе они играли в «Последней жертве», а на озвучивании в Москве актер перестал скрывать всю широту своих чувств. «Стриженов заходит в студию, на глазах у режиссера Тодоровского и всех ассистентов вдруг встает на колено и говорит: «Я делаю тебе официальное предложение. Выходи за меня замуж!» Это меня впечатлило очень сильно. Пришла ясная и осознанная мысль: ведь мы действительно созданы друг для друга. Я словно была приговорена к Стриженову», — подчеркивала Лионелла Ивановна.

В 1976-м влюбленные поженились и с тех самых пор не расставались. Общих детей у них не случилось, зато Лионелла Ивановна легко поладила с сыном избранника Александром. Сложнее вышло с дочкой Натальей: изначально Марианна была не в восторге от перспективы отпускать наследницу в дом новой жены Стриженова, да и сама Наташа обладала тяжелым нравом.

Олег Александрович старался помогать дочери финансово, но на фоне развода с мужем и неудач в актерстве женщина спилась и умерла в 45. Случившееся повлияло и на наследницу Натальи Александру Холошину: пытаясь заработать на хлеб, девушка не только трудилась официанткой, но и оказывала услуги суррогатного материнства и ходили по ток-шоу. А вот со звездным дедушкой наладить общение Саша не особо стремилась. Что ж, у Стриженова есть внуки и правнуки и от сына.

Николай Крючков — комиссар Арсентий Евсюков

Сыгравший более 120 ролей артист вошел в историю кино как звезда «Трактористов». Впрочем, без ума от Николая Крючкова были не только зрители, но и коллеги по цеху. Так, на съемках актер влюбился в Марию Пастухову, и роман вылился в брак. К сожалению, союз распался из-за ревности Марии: муж мог пропасть на пару дней, так как его не отпускали поклонники из народа — заводчане, артиллеристы. Да и злые языки постоянно нашептывали Пастуховой про измены супруга.

Друзья Марии полагали, что чувства Крючкова к жене не растаяли с разводом, однако жизнь продолжалась, и в 1945-м на съемках «Небесного тихохода» актер сблизился с Аллой Парфаньяк. Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет, влюбленные поженились, и в семье на свет появился сын Николай.

Более 10 лет супруги жили вместе, пока Алла не подала на развод. Одни утверждали, что актриса влюбилась в Михаила Ульянова, ставшего в итоге ее следующим мужем, другие уверяли: сближение с Ульяновым произошло уже после окончательного разрыва с Крючковым. Дочь Парфаньяк Елена отмечала, что мама ушла от Николая, так как тот много употреблял.

Верить в алкоголизм Крючкова сложно, ведь он продолжал активно сниматься и не подводил режиссеров. Словно по традиции, артист встретил на площадке и третью жену: Зою Кочановскую. Эта история любви оказалась максимально короткой и трагичной — через несколько месяцев после свадьбы Зоя попала под машину и умерла на руках мужа.

Николай зарекся жениться после случившегося, но на съемках «Капроновых сетей» встретил помощницу режиссера Лидию и не смог перед ней устоять. Поженились влюбленные, когда Крючкову было уже 50, ну а его невесте — 30. Этот брак просуществовал до самой смерти звезды «Трактористов» в 1994-м.

Дочь пары Эльвиры отмечала, что папа не был близок с сыном Николаем, и тот даже не пришел на похороны актера, так как эмигрировал за границу. Кроме того, известно, что у звезды еще до первой свадьбы появился наследник Борис от мимолетного романа с некой коллегой. Внебрачный ребенок Крючкова также не изъявил желания проводить отца в последний путь.

Николай Дупак — Андрей Чупилко

Николай Лукьянович — человек уникальный во многих отношениях. Вместе с семьей он пережил репрессии и голод, а в 1941-м, когда только-только получил роль Андрея в «Тарасе Бульбе», был призван на службу. Актер героически воевал на Брянском фронте, оборонял Москву и Сталинград, пройдя путь от курсанта до командира разведки и кавалерийского эскадрона.

Дупак ушел на войну 19-летним мальчишкой, а вернулся мужчиной, чье здоровье навсегда испортилось: на фронте артиста ранили в горло, затем он получил контузию и несколько ранений и заболел туберкулезом. В 1943-м актера комиссовали со второй группой инвалидности, но это не помешало ему вернуться в мир искусства.

Потерянные из-за контузии слух и речь вернулись, и Николай Лукьянович смог стать не только большим артистом, но и директором Театра на Таганке. Именно Николай Дупак привел на подмостки Владимира Высоцкого и покровительствовал барду до самого конца.

Высокий пост Дупак покинул в 1990-м, а через три года, когда учреждение раскололось на две части, звезду попросили возглавить Содружество актеров Таганки. Артист заявил, что примет предложение, только если театр вновь объединится, а так как этого не произошло, принципиально отказался.

Николай Лукьянович впервые женился на Алле Ванновской, но так как та не дождалась нашего героя с фронта, брак рухнул. Впоследствии актриса вышла замуж за Армена Джигарханяна и подарила ему дочку. К сожалению, артистка страдала психическим заболеванием и умерла в клинике в 46.

Через несколько лет после окончания войны Дупак женился на приемной дочери Василия Чапаева Вере. Вместе супруги провели 20 лет, после чего развелись: по слухам, одной из причин могла стать бездетность. Мечты о наследниках удалось осуществить в третьем союзе, с официанткой театрального буфета Раисой Михайловной — она подарила актеру двух дочек. Увы, в 2009-м Николай Лукьянович овдовел, а вскоре потерял и 24-летнюю внучку Настю — девушка не проснулась после наркоза.

Но и на этом беды не закончились: на отпевании Насти ее мать Елена упала в обморок и неудачно ударилась головой, вследствие чего скончалась на следующий день. Из самых близких у Дупака остались лишь дочка Оксана и внук Адриано.

В это сложно поверить, но 5 октября Николай Дупак отметил 101-й день рождения. «Думал ли я дожить до такого возраста? — рассуждал Николай Лукьянович в прошлогодний юбилей. — Иных уж нет… У меня все в жизни сложилось. Таких жизней хватило бы на несколько человек».



