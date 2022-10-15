. 75-летняя пенсионерка из Саксонии оказалась лидером ультраправой террористической группировки
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75-летняя пенсионерка из Саксонии оказалась лидером ультраправой террористической группировки

75-летняя пенсионерка из Саксонии оказалась лидером ультраправой террористической группировки

В Германии арестовали 75-летнюю пенсионерку, ей инкриминируют руководство ультраправой террористической группировкой, готовившей нападения на политиков и силовиков. Об этом пишет Bild.

По информации издания, пенсионерка из Саксонии, ранее работавшая школьной учительницей, стала "идеологическим лидером" преступной группировки. При раскрытии террористов правоохранители предполагали, что лидером будет кто-либо другой, и были "сильно удивлены", что ультраправыми боевиками командовала пожилая женщина.


Немецкая банда планировала похитить нескольких политиков и затем совершить ряд нападений на энергетические объекты, чтобы вызвать отключение света по всей Германии.

В апреле полиция задержала только четверых членов банды, среди которых не было учителей или пенсионеров. Подозреваемые хранили мощное оружие у себя дома и пытались собрать самодельные взрывчатые устройства. Пенсионерку задержали в середине октября в собственном доме в Саксонии.

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По материалам: uposters.ru

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