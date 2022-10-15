. Аффирмации, которые выручат в минуту отчаяния и помогут избежать депрессии
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Аффирмации, которые выручат в минуту отчаяния и помогут избежать депрессии

Аффирмации, которые выручат в минуту отчаяния и помогут избежать депрессии

Моменты грусти и эмоциональных проблем бывают у всех людей. Одни из нас справляются с ними эффективно, а другим требуется много сил и времени на борьбу с этой проблемой. Специальные аффирмации помогут вам быстрее очищать сознание от негатива.


Депрессивное состояние и грусть часто появляются из-за того, что человек устает, и его биополе разрушается. Если вы хотите восстановить его нормальное состояние, воспользуйтесь соответствующими советами по укреплению биополя, а также пользуйтесь аффимациями.

Если грусть напала на вас и не отпускает, не нужно думать, что это навсегда. Выход есть даже из самых сложных ситуаций. Аффирмации — это отличный помощник, ведь это не просто мотивирующие фразы и какая-то временная мера. Они построены таким образом, что при их частом повторении сознание само перестраивается на позитивный лад. Старайтесь повторять их как можно чаще. Вот самые лучшие аффирмации на борьбу с отчаянием, негативом и депрессивными мыслями:


«Я благодарю Вселенную за то, что живу»;
«Я хочу быть счастливым/счастливой, поэтому скоро моя жизнь изменится к лучшему»;
«Я контролирую свои эмоции»;
«Я продолжаю бороться за свои мечты»;
«Мой оптимизм поможет мне победить хандру»;
«Я заслуживаю успеха и счастья»;
«Я улыбаюсь и расцветаю»;
«Я принимаю свои недостатки»;
«Я прощаю себя за все допущенные ошибки»;
«Я прощаю людей, которые причинили мне боль»;
«Я мыслю позитивно, поэтому удача со мной»;
«Я учусь на своих ошибках»;
«Я — хозяин своей жизни»;
«У всего в этой жизни есть свой смысл».

Есть еще действенные утренние медитации на борьбу с негативом:


«Новый день принесет мне новые возможности»;
«Сегодня со мной произойдет нечто хорошее»;
«Мой день начинается с позитива»;
«Я доверяю Вселенной, которая поведет меня по верному пути»;
«Этот день будет таким, каким захочу я».

Также можно повторять следующие фразы после трудного рабочего дня:


«Все плохое остается в прошлом»;
«Я очищаюсь от скверных мыслей»;
«Моя жизнь становится лучше, когда я дома»;
«Я в безопасности»;
«Я чувствую только радость»;
«Я учусь на своих ошибках».

Выберите для себя те аффирмации, которые подходят вам лучше всего в текущий жизненный момент. Повторяйте их каждый день и как можно большее количество раз. Это должно будет помочь вам преодолеть трудности и не допустить того, чтобы депрессивные мысли захватили ваше сознание.

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По материалам: dailyhoro.ru

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