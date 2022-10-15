. Аффирмации, которые выручат в минуту отчаяния и помогут избежать депрессии

Вадим Карасев

Моменты грусти и эмоциональных проблем бывают у всех людей. Одни из нас справляются с ними эффективно, а другим требуется много сил и времени на борьбу с этой проблемой. Специальные аффирмации помогут вам быстрее очищать сознание от негатива.

Депрессивное состояние и грусть часто появляются из-за того, что человек устает, и его биополе разрушается. Если вы хотите восстановить его нормальное состояние, воспользуйтесь соответствующими советами по укреплению биополя, а также пользуйтесь аффимациями.

Если грусть напала на вас и не отпускает, не нужно думать, что это навсегда. Выход есть даже из самых сложных ситуаций. Аффирмации — это отличный помощник, ведь это не просто мотивирующие фразы и какая-то временная мера. Они построены таким образом, что при их частом повторении сознание само перестраивается на позитивный лад. Старайтесь повторять их как можно чаще. Вот самые лучшие аффирмации на борьбу с отчаянием, негативом и депрессивными мыслями:

«Я благодарю Вселенную за то, что живу»;«Я хочу быть счастливым/счастливой, поэтому скоро моя жизнь изменится к лучшему»;«Я контролирую свои эмоции»;«Я продолжаю бороться за свои мечты»;«Мой оптимизм поможет мне победить хандру»;«Я заслуживаю успеха и счастья»;«Я улыбаюсь и расцветаю»;«Я принимаю свои недостатки»;«Я прощаю себя за все допущенные ошибки»;«Я прощаю людей, которые причинили мне боль»;«Я мыслю позитивно, поэтому удача со мной»;«Я учусь на своих ошибках»;«Я — хозяин своей жизни»;«У всего в этой жизни есть свой смысл».

Есть еще действенные утренние медитации на борьбу с негативом:

«Новый день принесет мне новые возможности»;«Сегодня со мной произойдет нечто хорошее»;«Мой день начинается с позитива»;«Я доверяю Вселенной, которая поведет меня по верному пути»;«Этот день будет таким, каким захочу я».

Также можно повторять следующие фразы после трудного рабочего дня:

«Все плохое остается в прошлом»;«Я очищаюсь от скверных мыслей»;«Моя жизнь становится лучше, когда я дома»;«Я в безопасности»;«Я чувствую только радость»;«Я учусь на своих ошибках».

Выберите для себя те аффирмации, которые подходят вам лучше всего в текущий жизненный момент. Повторяйте их каждый день и как можно большее количество раз. Это должно будет помочь вам преодолеть трудности и не допустить того, чтобы депрессивные мысли захватили ваше сознание.