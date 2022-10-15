. Айза показала новый шикарный особняк
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Айза показала новый шикарный особняк

Айза показала новый шикарный особняк

Бывшая супруга рэпера Гуфа похвасталась масштабным приобретением. Блогер продемонстрировала фанатам приусадебный участок и огромный двухэтажный особняк.


Похоже, Айза, наконец, исполнила свою давнюю мечту и обзавелась новым просторным жильем. Блогер продемонстрировала двухэтажный особняк с большими окнами и террасами, который стоит посреди невысоких кустов и молодых деревьев. На кадрах экс-жена Гуфа шагает к новой недвижимости, раскинув руки под песню «Крылатые качели».

«Надеюсь, и я смогу увидеть своих друзей в доме мечты… Да и пожить в нем», — написала она под видео.

Поклонники не смогли пройти мимо радостного события своего кумира. В комментариях льются рекой поздравления. «Наконец-то! Как говорится, мечта сбылась»; «Все получилось самым наилучшим образом»; «Поздравляю вас от всего сердца. Пусть в этом доме вы будете здоровы, любимы и счастливы»; «Айза молодец! Рад за вас и ваших детей», — пишут фанаты.

А ведь еще недавно бизнесвумен жаловалась, что уже не может обеспечивать себя так, как раньше. «Рекламные контракты, пока-пока! Все мои проекты, все мои мечты... Моя работа, мое будущее, десятки миллионов затраченных денег... Хорошо, что я гречку с тушенкой люблю», — жаловалась женщина, чем вызвала негодование подписчиков. Тогда Айза сразу пояснила, что с покупкой будущей недвижимости ей поможет отец.

Напомним, Айза и Гуф были женаты около шести лет. Пара рассталась и 37-летняя бизнесвумен успела побывать замужем за Дмитрием Анохиным. Однако это не мешает ей пристально следить за жизнью своего знаменитого бывшего. Совсем недавно она раскритиковала подарок новой супруги рэпера, выложив скриншот на своей странице и сопроводив его нелестным комментарием. «Два дебила — это сила! Фу», — написала блогер, но быстро удалила провокационную запись.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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