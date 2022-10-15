. Александр Емельяненко женился на бывшей супруге

Спортсмен Александр Емельяненко в очередной раз отправился в загс… с бывшей супругой. Пара решила начать все сначала, позабыв прошлые обиды и развод.

41-летний боец смешанных единоборств завоевал скандальную репутацию. Емельяненко-младший даже отбывал наказание в тюрьме за изнасилование. Именно тогда он познакомился, а после и расписался со своей пассией Полиной Селедцовой. В 2015 пара узаконила отношения, но спустя несколько лет брак распался.

В скором времени бывшие возобновили отношения и вот сегодня уже официально скрепили союз. «Самый лучший день», — лаконично написал спортсмен в блоге под трогательным видео. Поклонники боксера поздравили его с новым статусом. «Поздравляю Вас! Долгой семейной жизни»; «Красавцы. От души поздравляю!»; «Молодцы. Всех вам благ, Саня», — написали подписчики.

К слову, недавно Александр дал интервью, в котором признался, что свадьба пройдет без излишней помпезности. «Мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь», — делился спортсмен.

Также мужчина похвастался, что завязал с вредными привычками и сейчас ведет здоровый образ жизни. «Я бросил пить. Я не закодировался. Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас будет свадьба», — делился боксер.