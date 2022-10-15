. Александр Емельяненко женился на бывшей супруге
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Емельяненко женился на бывшей супруге

Александр Емельяненко женился на бывшей супруге

Спортсмен Александр Емельяненко в очередной раз отправился в загс… с бывшей супругой. Пара решила начать все сначала, позабыв прошлые обиды и развод.


41-летний боец смешанных единоборств завоевал скандальную репутацию. Емельяненко-младший даже отбывал наказание в тюрьме за изнасилование. Именно тогда он познакомился, а после и расписался со своей пассией Полиной Селедцовой. В 2015 пара узаконила отношения, но спустя несколько лет брак распался.

В скором времени бывшие возобновили отношения и вот сегодня уже официально скрепили союз. «Самый лучший день», — лаконично написал спортсмен в блоге под трогательным видео. Поклонники боксера поздравили его с новым статусом. «Поздравляю Вас! Долгой семейной жизни»; «Красавцы. От души поздравляю!»; «Молодцы. Всех вам благ, Саня», — написали подписчики.

К слову, недавно Александр дал интервью, в котором признался, что свадьба пройдет без излишней помпезности. «Мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь», — делился спортсмен.

Также мужчина похвастался, что завязал с вредными привычками и сейчас ведет здоровый образ жизни. «Я бросил пить. Я не закодировался. Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас будет свадьба», — делился боксер.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефть
Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефть
Александр Емельяненко женился на бывшей супруге
Александр Емельяненко женился на бывшей супруге
Мурашко рассказал о пострадавших при стрельбе в Ижевске
Мурашко рассказал о пострадавших при стрельбе в Ижевске
Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель
Транспортные компании Польши и Украины атаковал новый вирус-вымогатель
Официально: В Gotham Knights на Xbox Series X | S и Playstation 5 будет только 30 FPS
Официально: В Gotham Knights на Xbox Series X | S и Playstation 5
В США сравнили травлю Маска и Трампа
В США сравнили травлю Маска и Трампа
Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями
Сергей Зверев столкнулся с неадекватными пьющими соседями
Когда в октябре 2022 года на Землю обрушится пик магнитных бурь и как справиться с всплеском солнечной активности
Когда в октябре 2022 года на Землю обрушится пик магнитных бурь и как
Алла Пугачева вызывает брезгливость у Шахрина
Алла Пугачева вызывает брезгливость у Шахрина
Никита Пресняков пошел на продуманный шаг, сбежав из России
Никита Пресняков пошел на продуманный шаг, сбежав из России
Николай Басков рассказал, как боролся с онкологией
Николай Басков рассказал, как боролся с онкологией
Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег

Топ на сегодня

Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно избежать неприятных моментов
Гороскоп Тамары Глобы на 15 октября 2022 года: кому и как можно
Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста

Еще по теме

Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Александр Емельяненко выиграл первый после освобождения бой
Александр Емельяненко рассказал о десятилетнем конфликте с братом
Спортсмена Александра Емельяненко освободили из тюрьмы