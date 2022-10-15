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Алла Пугачева вызывает брезгливость у Шахрина

Алла Пугачева вызывает брезгливость у Шахрина
Певица Алла Пугачева вызывает возмущение у некоторых звезд. Артистка в конце сентября снова покинула Россию. На этот раз, считают многие, она уехала окончательно и больше не вернется. По крайней мере, в обозримом будущем. У артистки даже получилось громко хлопнуть дверью: она заявила, что всегда ненавидела тех, кто ее ненавидел, и назвала своих врагов рабами.
Отъезд Пугачевой для многих стал поводом высказаться. В адрес Примадонны нескончаемым потоком полилась критика и пожелания больше не возвращаться. Музыкант Владимир Шахрин сравнил свои ощущения с неприятной брезгливостью. «Это как когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему, но ты едешь себе дальше. Чего теперь драку что ли устраивать? По большому счету я понимаю, что ничего такого не случилось. Уехало два десятка артистов. Это их дело...» - рассказал артист в интервью kp.ru.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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