. Анастасия Волочкова высказалась о завистниках и долге мужа

46-летняя балерина Анастасия Волочкова заявила, что ей часто пишут толстые женщины. Звезда балета рассказала, как относится к критике в свой адрес. Балерина заверила, что не намерена слушать советы о том, как ей жить и одеваться. Бывшая солистка Большого театра нередко конфликтует с хейтерами. По словам Анастасии, она положительно относится к критике, если та конструктивная. Однако артистка не собирается выслушивать нравоучения по поводу того, как ей жить, как одеваться, как выглядеть и как танцевать. «Если посмотришь на их аватарку, то это или боты, или такие завистливые дамы, которые не то что ногу не могут поднять на сто восемьдесят градусов и выше, как это делаю я, а даже отнести свою попу в спортивный зал и привести ее в бесцеллюлитное состояние. Поэтому эту критику достойную от просто хайпа я, конечно, различаю и не реагирую абсолютно никак», — высказалась артистка.Уроженка Санкт-Петербурга обожает демонстрировать свой шпагат. Танцовщица уже показывала его в самых неожиданных локациях. Волочкова считает, что шпагат в ее исполнении отличается грациозностью и изыском. Подруга Никиты Джигурды заверила, что за эпатажными фото с растяжкой кроется тяжелая работа над своим телом. Анастасия гордится своей физической формой. «Я очень дорожу тем, что в мои 46 лет сохраняются те физические данные, которыми не обладают многие молодые девушки. Поэтому я транслирую его в тех моментах, когда считаю нужным, а дальше уже тиражируют и распространяют эти фотографии и видео», — рассказала балерина. Волочкова вспомнила своего экс-избранника Игоря Вдовина. По словам артистки, бизнесмен взял у нее в долг деньги, а вернуть не смог. Вместо этого он дал ей квартиры в Астрахани, которые звезда телешоу сейчас распродает. «Отец моей дочери, обманувший меня и забравший $3 000 000 в свое время, 12 лет назад, решил скинуть мне эти квартиры, не возвращая долг, который он обязался вернуть с 30% годовых. И я вынуждена была ждать еще 10 лет завершения строительства, потом взять в собственность. Получилась очень некрасивая ситуация», — сообщила Волочкова в интервью порталу «А теперь внимание!».