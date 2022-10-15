. Анна Седокова может умереть из-за своей болезни
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Анна Седокова может умереть из-за своей болезни

Анна Седокова может умереть из-за своей болезни
Эксперт высказался о состоянии больной певицы Анны Седоковой.   Недавно артистка сообщила, что у нее обострилась крапивница. По словам певицы, снять приступ ей может помочь только укол за тысячу долларов, который сейчас не продается ни в одной аптеке. Врач-дерматолог Лидия Гаевская отметила, что крапивница является серьезным заболеванием. Она проявляется в виде покраснений, высыпаний и пузырьков на коже, которые сопровождаются ужасным зудом.
В тяжелой форме она может привести к отеку Квинке и анафилактическому шоку. «Крапивница является серьезным заболеванием, тяжелым, и может привести к серьезным последствиям и даже летальному исходу», — рассказала эксперт 5-tv.ru. Гаевская рекомендовала Седоковой и всем людям, находящимся в группе риска ( с аллергическими реакциями на что-либо) носить с собой антигистаминные препараты.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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