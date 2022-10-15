. Авторы Overwatch 2 объявили о фантастическом успехе игры — в ней уже более 25 млн игроков
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Авторы Overwatch 2 объявили о фантастическом успехе игры — в ней уже более 25 млн игроков

Авторы Overwatch 2 объявили о фантастическом успехе игры — в ней уже более 25 млн игроков


В начале октября игра Overwatch 2 стала доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. При этом, официально проект сейчас находится еще в раннем доступе — его полноценный релиз должен состояться в 2023 году. Вторая часть полностью заменила первый Overwatch и привлекла значительную новую аудиторию.

Blizzard в соцсетях объявила о фантастическом успехе Overwatch 2 — уже сейчас аудитория игроков в проекте превышает 25 млн. Чтобы добиться такого успеха, игре потребовалось всего около 10 дней. Напомним, что сама игра Overwatch 2 является условно-бесплатной.


После старта Overwatch 2 игра столкнулась с DDoS-атаками и некоторыми специфичными проблемами на Xbox. Разработчики ранее на этой неделе обещали приятные бонусы для тех, кто столкнулся с проблемами в первые дни игры в Overwatch 2.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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