. Авторы Overwatch 2 объявили о фантастическом успехе игры — в ней уже более 25 млн игроков

Вадим Карасев





В начале октября игра Overwatch 2 стала доступна на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах. При этом, официально проект сейчас находится еще в раннем доступе — его полноценный релиз должен состояться в 2023 году. Вторая часть полностью заменила первый Overwatch и привлекла значительную новую аудиторию.

Blizzard в соцсетях объявила о фантастическом успехе Overwatch 2 — уже сейчас аудитория игроков в проекте превышает 25 млн. Чтобы добиться такого успеха, игре потребовалось всего около 10 дней. Напомним, что сама игра Overwatch 2 является условно-бесплатной.





После старта Overwatch 2 игра столкнулась с DDoS-атаками и некоторыми специфичными проблемами на Xbox. Разработчики ранее на этой неделе обещали приятные бонусы для тех, кто столкнулся с проблемами в первые дни игры в Overwatch 2.