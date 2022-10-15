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Байден выделил новый пакет военной помощи Украине

Байден выделил новый пакет военной помощи УкраинеПрезидент США Байден распорядился выделить новый транш военной помощи Украине на $725 млн

Президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи, передает РИА Новости со ссылкой на меморандум, распространенный Белым домом.

«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов», — отмечается в документе.

Предполагается, что новый транш может включать в себя броневики и боеприпасы. Об этом сообщало агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что США поставят Киеву зенитные комплексы NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — подчеркнул он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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