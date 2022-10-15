Байден выделил новый пакет военной помощи Украине
Президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи, передает РИА Новости со ссылкой на меморандум, распространенный Белым домом.
«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов», — отмечается в документе.
Предполагается, что новый транш может включать в себя броневики и боеприпасы. Об этом сообщало агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что США поставят Киеву зенитные комплексы NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — подчеркнул он.