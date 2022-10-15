. Белый дом сообщил о поиске вариантов обеспечения ВСУ спутниковой связью
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Белый дом сообщил о поиске вариантов обеспечения ВСУ спутниковой связью

Белый дом сообщил о поиске вариантов обеспечения ВСУ спутниковой связьюБелый дом сообщил, что ищет возможности обеспечить ВСУ стабильной спутниковой связьюСюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Представитель американской администрации Карин Жан-Пьер прокомментировала просьбу предпринимателя и создателя компании SpaceX Илона Маска о том, чтобы Министерство обороны США оплатило поставки Украине терминалов сети Starlink. По ее словам, Вашингтон осознает важность обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) спутниковой связью и ищет возможности помочь им в данном вопросе, сообщает ТАСС.

«Если вы говорите о Starlink, то мы понимаем важность этих средств для того, чтобы была стабильная связь, в особенности у Вооруженных сил Украины. Пентагон работает с союзниками и партнерами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит украинская сторона», — заявила пресс-секретарь Белого дома в ответ на вопрос журналистов.

Ранее Маск, комментируя ситуацию об отказе оплачивать работу сети спутникового интернета Starlink на Украине, рассказал, что он всего лишь последовал совету обматерившего его украинского экс-посла Андрея Мельника. «Мы всего лишь следуем его совету», — ответил Маск на вопрос журналиста о Мельнике, который посоветовал ему убираться к черту и иронично назвал это дипломатическим ответом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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