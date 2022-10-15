. Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в сети
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Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в сети

Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в сети


Игра Dead Space на этой неделе получила массу подробностей. Многие журналисты в сети опубликовали свои превью, в которых рассказали об обновленном хорроре EA, а вместе с тем появилось сравнение оригинала с ремейком Dead Space.

Польский портал PPE P решил опубликовать не выжимку из геймплея, как сделали многие другие СМИ, а просто полноценный геймплей Dead Space. Ниже можно видеть более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space. В видео можно посмотреть полное прохождение журналистами второй и третьей главы хоррора от Electronic Arts. Все ролики предлагаются в 4K при 60 FPS.


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Напомним, релиз ремейка Dead Space назначен на 27 октября 2023 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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