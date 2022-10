. Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в сети

Вадим Карасев





Игра Dead Space на этой неделе получила массу подробностей. Многие журналисты в сети опубликовали свои превью, в которых рассказали об обновленном хорроре EA, а вместе с тем появилось сравнение оригинала с ремейком Dead Space.

Польский портал PPE P решил опубликовать не выжимку из геймплея, как сделали многие другие СМИ, а просто полноценный геймплей Dead Space. Ниже можно видеть более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space. В видео можно посмотреть полное прохождение журналистами второй и третьей главы хоррора от Electronic Arts. Все ролики предлагаются в 4K при 60 FPS.

Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTube

Напомним, релиз ремейка Dead Space назначен на 27 октября 2023 года.