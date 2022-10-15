. Будет ли ядерная война, рассказал экстрасенс

Левин рассказал о ядерной войне и сделал свое предсказание. Разговоры о том, что мир стоит на пороге третьей мировой войны и применение ядерного оружия неизбежно, не утихают. Свои прогнозы делают специалисты, которые способны заглянуть в будущее при помощи астрологии. Свою попытку ответить на актуальный вопрос сделал на личном YouTube-канале астролог Михаил Левин. «Здесь не написано ядерная война, написано: кризис, тяжелый кризис», — отметил он. Специалист обратился к истории, чтобы понять, может ли быть повторение трагедии. «Испытание первой атомной бомбы на японских городах очень хорошо, заметно. Астрологически было ясно, что атомные взрывы под Плутоном, без него никак не обойдешься. В Хиросиме Солнце в соединении с Плутоном», — читает по натальным картам Левин. Астролог добавил, что опасаться ядерных взрывов не стоит, по крайней мере, в ближайшее время. «Плутон свой пик, самый тяжелый, уже прошел в момент начала ковида. Он запустил процесс распада старой структуры и формирования новой, но и Плутон, и Уран уже ушли от критической точки по отношению к цивилизации, и в ближайшее время они каких-то жутких показателей дать не должны», — рассказал он на YouTube-канале ASTROMAGAZINE. Однако Левин заметил, что через несколько месяцев все же случится некое обострение конфликта. «Есть один критический момент — это весна 2023 года. Спрашивается, превратится ли этот критический момент в полноценную ядерную войну или обойдется мощным столкновением обычных вооружений? В самый критический момент со стороны Плутона нам ничего не грозит. Ни одного аспекта к планетам на всем протяжении ближайшего времени», — сказал астролог. «Происходит трансформация власти, это действительно так. Ни на нарте России, ни на карте Украины Плутон с Ураном не являются доминирующими факторами, — заключает он. — Атомного удара не увидел, не нашел. Если не будет до лета 2023, то не будет в ближайшие 10 лет».