. Бухынбалтэ не верит в угрозы Барзикова отнять у неё ребёнка
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Бухынбалтэ не верит в угрозы Барзикова отнять у неё ребёнка

Бухынбалтэ не верит в угрозы Барзикова отнять у неё ребёнка
Ваня Барзиков сразу сообщил Кристине Бухынбалтэ, что если они поженятся, но девушка будет вести себя неподобающе, то он уйдёт и заберёт ребёнка с собой. Иван Барзиков решил донести до Кристины Бухынбалтэ, что если они поженятся и заведут ребенка, но девушка не оставит свои выходки, то он уйдёт от неё и возьмёт малыша с собой. В итоге Крис придётся как следует постараться, чтобы сохранить брак, и начинать необходимо уже сейчас. Однако девушка подобные угрозы пропускает мимо ушей. Она уверена, что Ваня так просто шутит и ничего подобного делать не планирует.

Сейчас во время ссор пара банально расходится с взаимными обвинениями и скандалами. Но кто станет их мирить за пределами Дом-2? Это на поляне у них нет выбора: приходится разговаривать и взаимодействовать другим образом. Да и руководители их подталкивают к применению. Но в самостоятельной жизни всё будет совсем иначе. В итоге в словах Вани есть и доля истины...

Барзиков прекрасно осознаёт, что если сейчас Крис для манипуляций использует собаку, то потом тоже самое будет и с ребёнком. Более того, несколько раз он даже прощал ей публичные унижения именно из-за собаки. Что же будет дальше?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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