. Бывший любовник Сати Казановой рассказал об их отношениях

Певица Сати Казанова крутила роман с участником «Фабрики». Артистка и Алексей Кабанов по праву считаются одними из самых ярких участников «Фабрики звезд». Повышенное внимание к артистам было приковано не только благодаря талантам, но и из-за личной жизни. Роман музыкантов развивался стремительно, но до свадьбы дело не дошло. Сати и Алексей расстались мирно, однако недавно певец неожиданно нелестно высказался об экс-возлюбленной. Кабанов признался, что Казанова изменила ему.После порции скандальных откровений бессменная ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова расспросила Алексея о романе. Вокалист больше не стал критиковать бывшую девушку, отметив, что между ними нет недопонимания. «В наше время хорошо хайпануть — дорогого стоит! То, что я сказал, был отчасти хайп-момент. В любом случае это было 20 лет назад. Сейчас меня это не задевает, ее тоже. Мы давно эти вопросы порешали», — поделился Кабанов в эфире YouTube-шоу «Фабрика» с Яной Чу».