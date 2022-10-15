. ЦБ сможет выдавать разрешения на вывоз из России более 10 тыс. долларов
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ЦБ сможет выдавать разрешения на вывоз из России более 10 тыс. долларов

ЦБ сможет выдавать разрешения на вывоз из России более 10 тыс. долларов

Центробанк получил полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вывоз из России наличной валюты на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, был запрещен в начале марта. Новым указом президент предоставил Банку России право выдавать разрешение на вывод таких сумм.

Этим же указом определяется, что сделки лиц из недружественных стран с более чем одним процентов акций российских финансовых организаций должны быть одобрены правительственной комиссией.

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По материалам: pnp.ru

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