. ЦБ сможет выдавать разрешения на вывоз из России более 10 тыс. долларов

Центробанк получил полномочия выдавать разрешения на вывоз из России иностранной валюты в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вывоз из России наличной валюты на сумму, превышающую 10 тысяч долларов, был запрещен в начале марта. Новым указом президент предоставил Банку России право выдавать разрешение на вывод таких сумм.

Этим же указом определяется, что сделки лиц из недружественных стран с более чем одним процентов акций российских финансовых организаций должны быть одобрены правительственной комиссией.

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