. Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
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Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех

Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех

Драконов часто называют людьми-работягами. Они прекрасно знают, что такое успех, где он прячется и как его достичь, но порой им не хватает каких-то мелочей, чтобы достичь поставленных задач еще быстрее. Настало время узнать, что же это за мелочи.


Далеко не всегда достаточно просто следовать законам везения, чтобы в жизни все происходило так, как нужно нам. Порой важно сделать над собой усилие, чтобы приобрести важный навык или, наоборот, избавиться от вредной черты характера.

Бороться со стрессом

Драконы сильны, продуктивны и успешны в любой из сфер жизни только в том случае. Если они спокойны. Стрессовые ситуации очень сильно бьют по их самолюбию и настроению. Драконы любят порядок и не терпят, когда что-то идет не по плану. Тем не менее, иногда все зависит не от нас с вами, а от обстоятельств. В таком случае людям этого Восточного Знака нужно просто расслабиться и научиться ждать, если побороть проблемы не представляется возможным. Если проблемы решить можно, нужно действовать, но без спешки и нервов.

Научиться верить в помощь других людей

Согласно наблюдениям, Драконы очень самостоятельны и не могут довериться никому, кроме себя самих, хотя в их окружении много хороших друзей и товарищей. Да, самостоятельность часто спасает их от проблем и фиаско, но есть ситуации, в которых лучше принять помощь. Проблема Драконов в том, что они не верят в то, что другие люди могут им как-то помочь. На самом желе, очень даже могут. Просто нужно знать, кого просить о поддержке.


Нужно также научиться прислушиваться к советам. Циничное отношение к словам поддержки со стороны близких и друзей может стать для Драконов огромным препятствием на пути к счастью и успеху в любой жизненной сфере. Рожденным в 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 или 2012 году не хватает просто понимания того, что другие люди тоже могут быть мудрыми.

Перестать критиковать окружающих

Драконы часто критикуют близких людей, подчиненных, друзей или коллег. Они не дают совет, не лояльно указывают на недочеты и ошибки, а просто тыкают других людей носом в их недостатки. Так делать нельзя, поскольку подобным образом Драконы настраивают против себя всех вокруг, а в одиночку добиться успеха в жизни нельзя. Да, бывают ситуации, когда «один в поле воин», но в большинстве случаев всем нам нужна поддержка, хотя бы минимальная. Враги и сами появятся, а вот друзьями дорожить просто необходимо.

Выйти из оборонительной позиции

Драконы порой слишком закрыты. Они не только не любят раскрываться новым людям, но даже не могут рассказывать нечто важное о себе самым близким. Это приводит к тому, что близкие люди ошибочно начинают думать, что Драконам попросту плевать на них, либо начинают подозревать их в недоверии. Словом, важно раскрепоститься и начать открыто общаться с теми, кто их уважает, любит. Если этого не сделать, жизненный успех может ускользнуть от них и никогда не вернуться.

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По материалам: dailyhoro.ru

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