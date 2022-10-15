. Что стало с семьей Дмитрия Хворостовского после его смерти

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер пять лет назад. 16 октября знаменитому баритону исполнилось бы 60 лет. Отец артиста рассказал, как семья заново научилась жить без него. Жизнь певца оборвалась из-за рака мозга. Родители музыканта каждый день вспоминают сына и сильно скучают по нему. «Мы стали ветхие, 86 и 84 года, падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи и больше не могу уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах. Иногда добрые люди приносят готовую еду, а так сами», — рассказал Александр Степанович. Дмитрия Хворостовский — многодетный отец. От первого брака с артисткой кордебалета Светланой Ивановой у него остались близнецы Даниил и Александра. Сейчас старшие дети артиста не общаются с бабушкой и дедушкой. В союзе с Флоранс Илли музыкант стал дважды отцом: у супругов есть 19-летний сын Максим и 15-летняя дочь Нина.Отец покойного музыканта обожает внуков, которые не живут в России. «Младшая внучка Нина учится в колледже, дома не живет, приезжает раз в две недели ненадолго. А Максимка звонит часто, через день или каждый день. Он любит нас, подолгу разговаривает, рассказывает, где был, что делал», — рассказал отец музыканта. Поклонники Хворостовского стараются поддерживать его родителей. «Мне очень много звонят, люди хотят со мной общаться, присылают книги о Диме. Сейчас к 60-летию много событий и в Москве, и в Красноярске. Приглашают. Но я уже полгода не выхожу из дома», — посетовал Александр Степанович. Он рассказал и о жизни вдовы сына, 52-летней Флоранс. Супруги были вместе на протяжении 18 лет. После трагедии женщина снова влюбилась: она встречается с 48-летним британским телеведущим Джорджем Кларком. Родители Хворостовского рады за его вдову. «Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не станет интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще. Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни любила, нам всем, ее детям и общественности нужна яркая, живая, красивая Флоранс», — заверил отец музыканта в беседе с «КП».