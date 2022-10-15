. День ангела 16 октября 2022 года отмечают обладатели имен Денис, Павел и Ян

День ангела 16 октября 2022 года выдался исключительно мужским: его отмечают Денисы, Павлы и Яны. В этот день православная церковь чтит память небесных покровителей обладателей данных имен, а именно монаха Дионисия Печерского, мученика Павла Дамасского и епископа Иоанна Хозевита.

Денис 16 октября отмечает день ангела

Денис растет веселым и добрым ребенком. Он имеет много друзей и не обделен вниманием. В школе его любят учителя, ведь он любознателен и имеет хорошую память. Правда, есть у Дениса и отрицательные качества – неусидчивость и неумение терпеть.

Обладатели данного имени могут достичь высоких результатов только в том деле, в котором сильно заинтересованы. Зачастую это сфера деятельности, которая связана с организаторскими способностями. Взрослый Денис отличается принципиальностью и старательностью. А еще он самовлюбленный мужчина.





В жены Денис ищет спокойную девушку, которая сможет принять его недостатки. Если жизнь повернет не в том направлении, в котором задумал двигаться Денис, то, возможно, утешение он найдет в алкоголе.

Для Дениса важна поддержка со стороны родных и близких людей. Не прочь он и получать поздравления с важными в его жизни датами, в том числе и с днем ангела.





С Днем ангела, Дениска!

Судьбы сладкой, словно ириска,

Здоровья, чтобы не было видно края,

От всего сердца тебе сегодня желаю.

Будь радостным, везучим,

И любимым, и чудесным,

И богатым, стильным мачо.

Верь в лучшее и щедрую удачу!

Для Павла 16 октября звучат искренние поздравления с днем ангела

Имя Павел имеет латинское происхождение и означает «малый». Обладатель этого имени добрый, он готов прийти на помощь в любую минуту. Павел умеет сочувствовать и сопереживать. Окружен друзьями, способен хранить чужие тайны, трудолюбив и ответственен.

Павел умеет контролировать свои эмоции, поэтому кажется вполне спокойным мужчиной. Порой производит впечатление равнодушного и хладнокровного.





Мужчина по имени Павел не стремится быть в центре внимания, но среди женщин пользуется успехом. Достичь этого ему помогает рассудительность и внешнее спокойствие. Из Павла получается хороший муж, который ценит комфорт. Не прочь помочь супруге в хозяйстве и с удовольствием посидит с детьми.

Поздравить Павла с Днем ангела можно небольшим стихом. Он будет рад даже такому незначительному проявлению внимания.





Павел, в День ангела спешу сказать,

Словно в детстве о чем-то прекрасном мечтать,

И верить, что в жизни есть место слову «возможно»,

Хоть цели добиться порой невероятно сложно.

Желаю успеха во всех начинаниях,

Чтоб опыт чудесный, умения, знания

Тебе дарили большие дивиденды

И чтоб по плечу были все конкуренты!

Поздравления в стихах для Яна в день ангела 16 октября

Имя Ян ппроисходит от еврейского Йоханан. Обладатель данного имени растет довольно капризным мальчиком, никого не слушается. Если его наказать, то может замкнуться в себе. Обидчив. Во взрослой жизни данные качества у Яна сходят на нет, он учится держать себя в руках.

Ян любит людей. Всегда готов помочь им. Совершает бескорыстные поступки. Не стремится быть главным в отношениях, упрям и никогда не изменит свое мнение, хоть оно будет и неправильным.





Мужчины по имени Ян трудолюбивы. Всегда качественно делают свою работу. Сложности встречают с улыбкой.

Жена Яна зачастую легкая и оптимистичная женщина. Он любит детей и не прочь их баловать. Сам ценит, когда ему уделяют внимание и поздравляют с важными в его жизни торжествами. День ангела входит в их число.





Ян, с Днем ангела! Веселья море

Желаю тебе! Чтоб дела мчались в гору,

Чтоб в карьере рос и развивался,

И рисковать порой не боялся.

Друзей настоящих желаю тебе,

Чтоб были рядом в нелегкой судьбе.

Чтоб всё и во всём ты приумножил,

Провал в жизни не потревожил.

Не только Денис, Ян и Павел будут рады получить поздравление с Днем ангела 16 октября. Услышать искренние слова в свой адрес будет также приятно Антону, Ивану и Петру.