. Депутат из Смоленска записался добровольцем для участия в СВО
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Депутат из Смоленска записался добровольцем для участия в СВО

Депутат из Смоленска записался добровольцем для участия в СВО

Депутат горсовета Вязьмы Смоленской области Василий Глушко добровольно записался в участники специальной военной операции. Об этом сообщает информагентство "О чем говорит Смоленск".

Вчера член "Единой России" вместе с другими добровольцами отправился в зону проведения СВО. Глушко уже бывал в качестве волонтера в ДНР, а также помогал жителям Мариуполя.


"Я своими глазами видел, что там творится. То, что укронацисты делают с людьми. Я не смог оставаться в стороне. Время пришло", - рассказал смоленский депутат.

Глушко отметил, что видит свою главную задачу в сохранении большего числа жизней солдат и возвращении домой с выполненным воинским долгом перед Родиной.

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По материалам: uposters.ru

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