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«Добрые люди приносят готовую еду»: отец Дмитрия Хворостовского о жизни после его смерти

«Добрые люди приносят готовую еду»: отец Дмитрия Хворостовского о жизни после его смерти

Пять лет назад из-за рака мозга умер баритон Дмитрия Хворостовский. У артиста остались жена, дети, пожилые родители. Отец Хворостовского рассказал, как его семья живет после трагедии.


Родители исполнителя скучают по нему. Не было и дня, чтобы они не вспоминали об известном сыне.

«Мы стали ветхие, 86 и 84 года, падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи, и больше не могу уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах. Иногда добрые люди приносят готовую еду, а так сами. Со старшими внуками нет общения.

Младшая внучка Нина учится в колледже, дома не живет, приезжает раз в две недели ненадолго. А Максимка звонит часто, через день или каждый день. Он любит нас, подолгу разговаривает, рассказывает, где был, что делал. Он что-то закончил, а специальности нет. Я переживаю, советую учиться и получить специальность. Сейчас на работу его не берут, даже одно время был официантом в ресторане», — поделился с представителями прессы Александр Хворостовский.

Поклонники творчества Дмитрия Хворостовского не забывают о его родителях — часто звонят, интересуются делами. «Дима был гением, а, например, таким, как я, нужен педагог. Я и сам учился. А маленький Дима, ему было года три, сидя на полу, меня корректировал. Если что не так, говорил, мне тебя жалко. Я по другому спою, а он — а сейчас не жалко. Уже тогда понимал. Мне очень много звонят, люди хотят со мной общаться, присылают книги о Диме. Сейчас к 60-летию много событий и в Москве, и в Красноярске. Приглашают. Но я уже полгода не выхожу из дома», — продолжил Александр Степанович.

К слову, знакомые семьи Хворостовских советуют им взять помощницу по дому, но родители баритона категорически против. Что касается вдовы артиста Флоранс, то недавно стало известно ее романе с британским телеведущим Джорджем Кларком.

«Мы должны понимать, что если женщина не поддерживает свою женственность, она довольно быстро превратится в старую леди. Тогда она никому не станет интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще. Поэтому, каким бы великим ни был ее покойный муж, и как бы сильно она его ни любила, нам всем, ее детям и общественности нужна яркая, живая, красивая Флоранс», — близкие Дмитрия Александровича поддерживают женщину и желают ей только счастья.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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