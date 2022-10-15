. Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его семьи — фото
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Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его семьи — фото

Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его семьи — фото

Пока Вера Брежнева находится в Италии и страдает от проводимой российскими властями спецоперации на Украине, ее младшая дочь Сара празднует день рождения отца с его семьей.


Украинская певица прожила несколько лет в браке с олигархом Михаилом Киперманом, подарив ему в 2009 году дочь Сару. Но спустя несколько лет пара распалась и через некоторое время блондинка вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Долгое время супруги жили в России, но весной переехали в Европу. Сейчас Вера помогает украинским беженцам, борется с депрессией и почти не выходит в свет.

По слухам, бывший муж Брежневой также проживает за границей с новой семьей. У бизнесмена в браке моделью Аленой Гайваненко родилось трое детей. Также он поддерживает теплые отношения и с дочерью Сарой, которая сегодня присутствовала на его дне рождения. Девушка редко выкладывает фото в блоге, но по такому поводу сделала исключение.

К слову, к разрыву отношений Кипермана и исполнительницы хита «Любовь в большом городе» привели частые недопонимания в семье. Карьера для артистки была важнее семьи. Об этом говорил промоутер Кирилл Чибисов, который работал с Брежневой много лет назад.

«Я вам так скажу: это просто и понятно. Этот конфликт длился долго. Любой артист — это немного сумасшедший человек. Для Веры сцена — это гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях случались постоянные конфликты Веры и Кипермана. У них же ребенок общий. Киперман считал, что она должна сидеть дома и воспитывать детей. Это была его позиция как мужчины, поэтому у Веры с ним был договор», — говорил мужчина в интервью.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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