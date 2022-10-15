. Джиган — супергерой, Белла Хадид — принцесса: 9 образов недели по версии редактора моды
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Джиган — супергерой, Белла Хадид — принцесса: 9 образов недели по версии редактора моды

Джиган — супергерой, Белла Хадид — принцесса: 9 образов недели по версии редактора моды

В конце недели традиционно обсуждаем яркие звездные образы последних семи дней, которые отобрала редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова.

Хотя ужасов хватает и в реальной жизни, отказываться от празднования Хэллоуина явно никто не намерен. Некоторые звезды уже даже начали активную подготовку. Кайли Дженнер входила в образ, лежа в ванной у Хейли Бибер, ну а Джиган внезапно почувствовал себя супергероем. Надеемся, что его суперсила заключается в способности спасаться от постановочных семейных фотосессией.


Кайли Дженнер
Джиган

Можно подумать, что Лиззо на этой неделе тоже уже присмотрела себе костюмчик к Хэллоуину, но нет — певица всего лишь снялась для журнала Vanity Fair. Самым мемным получился образ с платьем-осьминогом от авангардного дизайнера из Нью-Йорка Терренса Чжоу. То ли Лиззо опоздала на прослушивание на роль Урсулы, то ли подобные наряды сегодня — это единственный способ твердо стоять на ногах и сохранять равновесие во всей турбулентности мира.


Лиззо

На этой неделе у нас было сразу две именинницы — Белла Хадид и Карди Би. И обе запомнились своими модными образами. Белла выбрала образ современной принцессы — "голое" кружевное платье, кожаный бомбер и диадему для вечеринок. А вот Карди Би играла по-крупному — перед вечеринкой она то ли обокрала гримерку "Мулен Руж", то ли угнала фуру с концертными нарядами Филиппа Киркорова.


Белла Хадид
Карди Би

"Голое" платье на этой неделе выбрала и Эмили Ратаковски, которая, наконец, подтвердила развод с мужем и сказала, что "с недавних пор свободна". Под "сетку" модель надела пастельное белье Fleur du Mal.


Эмили Ратаковски

Только все очаровались и переключили свое внимание на звезду фильма "Целиком и полностью" Тейлор Расселл, как Зендая напомнила, что так просто звание модной иконы для поколения младше 30 лет она не отдаст. Устроить модный "пожар" она еще может — о чем свидетельствует костюм Ferragamo, в котором она появилась на этой неделе.


Зендая

Сейчас все внимательно следят за съемками второго сезона сериала "И просто так". Первые съемочные дни уже подарили нам несколько образов, которые просто нельзя было не обсудить: клатч-голубь, культовые босоножки-гладиаторы Dior, которые Кэрри носила еще в первом фильме "Секс в большом городе", вышедшем в 2008 году. Но контрольным выстрелом в модную железу стало викторианское платье с турнюром на Кристин Дэвис — и куда только Шарлотта в нем отправится?


Кристин Дэвис

Такой же вопрос можно было бы задать и Джессике Бил, когда она присмотрела себе это платье Giambattista Valli, но ответ на него уже известен — актриса появилась в этом наряде ровно неделю назад на благотворительном вечере. Он, правда, был посвящен детям, так что будем считать, что за время светской паузы Джессика не растеряла чувство стиля, а просто решила повеселить малышей костюмом мохнатой, но нарядной (бантики!) гусеницы.


Джессика Бил

Образ недели


Позеленевшая Кайли ДженнерДжиган — супергеройЛиззо в платье-осьминогеБелла Хадид в образе принцессыКарди Би в перьяхЭмили Ратаковски в "голом" платьеЗендая и ее "пожар""Викторианская" Кристин ДэвисДжессика Бил в бантиках
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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