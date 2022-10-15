. Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года

Вадим Карасев

Материальная сторона жизни очень важна для каждого из нас. Астрологи рассказали, чего можно ожидать от звезд и планет в период с 17 по 23 октября и как подготовиться к переменам, которые они принесут в конце этой недели.

Конец недели ознаменуется резким снижением энергетики ввиду ослабления Венеры сначала соединением с Солнцем 22 числа, а потом и переходом в Знак Скорпиона 23 числа. Это будет очень неблагоприятное время для повышенной физической активности, так что выходные лучше провести в спокойствии и отдыхе. Открыть денежный канал и получить максимум удачи на этой неделе вам помогут несколько методов, о которых мы рассказывали ранее.

Овен

Влияние планет будет дарить Овнам эмоциональную и внутреннюю гармонию, но стоит учесть, что сейчас эту гармонию очень легко нарушить, особенно в субботу и воскресенье. В сложных вопросах, касающихся денег или работы, астрологи советуют прислушиваться к советам окружающих или действовать исходя из опыта, но не рисковать и не доверять интуиции. Астрологическая ситуация располагает к исправлению прошлых ошибок, деловой активности, карьерному росту. С толку может сбить резкие замечания окружающих. Чтобы они не имели силы. Важно пользоваться денежными аффирмациями Огненной стихии.

Телец

На этой неделе будет много мелких проблем, но Тельцы смогут пережить эти препятствия. Они преуспеют в работе и делах. Желательно не бояться коллективной работы и общения с людьми в целом. В сложные моменты Тельцов выручит пребывание дома. Чтобы родные стены были более приятными для принятия решений и работы, нужно в начале недели активировать зону богатства в доме. В начале недели планеты сделают Тельцов неуязвимыми к потоку негатива, но на выходных Венеры может сильно снизить их веру в себя. Это негативно скажется на заработках.

Близнецы

Близнецам лучше начать экономить, причем не в субботу, а уже за пару дней до начала негативного периода. Крупные покупки сейчас не к месту. Неприятности ожидаются у многих представителей Знака, которые заняты в сферах, где требуется выражать себя через слова и общение. Хитростью богатства сейчас точно не добиться, поэтому лучше выбирать гуманные методы — они могут не принести много денег, но зато сохранят статус и авторитет. Вернуть прежнюю мотивацию Близнецам помогут специальные цитаты, о которых мы рассказывали ранее.

Рак

Мягкое убеждение и логические аргументы — вот ключ к успеху в деловой сфере, особенно на выходных. Ракам, как и Близнецам, ни в коем случае, нельзя нарушать правила хорошего тона. Важно также выполнять обязанности и следовать установленным регламентам, а также пользоваться заговорами на работу. В рабочей сфере и бизнесе это станет гарантией стабильности. Покупки сейчас лучше совершать только в том случае, если есть необходимость. Побаловать себя чем-то приятным без причины можно до пятницы включительно. На выходных придется затянуть пояса потуже.

Лев

Все, чем негативная Венера сможет помешать Львам — это лишить их части энергии и сил. В финансовой сфере, скорее всего, будет все без изменений. Главное — сохранять хорошее настроение и бороться с упрямством. Всем Львам, которые занимают высокие должности, желательно проявить свои лидерские качества. Если в эти семь дней придется настоять на своем, делать это желательно жестко, но без угроз. В противном случае подобные действия приведут к конфликтам и серьезным финансовым потерям. Менять условия работы уже не стоит.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам провести эту неделю с людьми, которые могут оказать поддержку. Важно проявлять к ним внимание и заботу. Это все вернется Девам сторицей, но, возможно, не сейчас. Также стоит вспомнить о четырех важных причинах вставать раньше по утрам. Так у Дев будет больше времени, чтобы стать успешнее и выполнить все дела ровно в срок. Любые финансовые трудности будут преодолены благодаря трудолюбию и веры в себя. Можно совершать важные дорогостоящие приобретения и вкладывать средства в развитие бизнеса, но только не брать на этой кредиты и займы.

Весы

Если Весы затеяли какие-то сложные многоходовые проекты и дела, им следует приступить к их реализации в понедельник, пока влияние Венеры еще будет благоприятствовать финансовой активности. Важно помнить про приметы понедельника, чтобы ненароком не навлечь на себя проблемы в такую важную и непростую неделю. Добиться желаемого будет просто, но только до пятницы включительно. Главное сейчас — быть расчетливыми и действовать осторожно. Меркурий все еще оберегает Весов и их деньги, поэтому можно смело брать заниматься шопингом.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе астрологи рекомендуют правильно начинать каждый день. Утренние ритуалы на везение и успех будут очень полезными, особенно для Скорпионов, которые сейчас находятся не в самом удобном положении. Так или иначе, но многих людей этого Знака ждет отличный период в плане финансов. Представители Знака смогут получить прибавку к жалованию, удачно вложить деньги, найти приятную и легкую подработку. Не исключена материальная помощь со стороны близких. Будние дни станут периодом, удачным для крупных семейных покупок.

Стрелец

Стрельцам важно в период с 17 по 23 октября заниматься получением новых знаний и опыта. Для этого им понадобится мотивация и хорошая память. Улучшить память Стрельцам помогут специальные советы, талисманы и упражнения. Астрологи сообщают, что в этот период важно умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Отсутствие психологической гибкости может привести к крупным проблемам с деньгами. Астрологи предлагают сконцентрировать свое внимание на будущем, отпустив мысли о прошлых неудачах.

Козерог

Козерогам стоит начать неделю с удаления цифрового мусора и уборки своего дома. Это поможет победить неуверенность и в целом поднять настроение. Козерогам сейчас нужно следить внимательнее за своими словами и мыслями, чтобы не навлекать на себя беду. В остальном неделя будет прекрасным периодом для личностного и профессионального роста, для открытия своего дела или продвижения по карьерной лестнице. Главное — искать обходные пути и не проявлять агрессии. Мягкость и дипломатичность станут гарантами стабильности и успеха в деловом общении.

Водолей

Из главных опасностей данного периода для Водолеев можно выделить активизацию врагов, а также повышенную конкуренцию. Не стоит ввязываться в сомнительные сделки, подаваться импульсу и доверять малознакомым людям. Окружающие могут легко пойти на обман ради выгоды. Также Водолеям стоит попридержать свой азарт и научиться избегать тесного контакта с теми, кто этот азарт в них формирует. Если вдруг в финансовой сфере уже наступила черная полоса, нужно принять меры по избавлению от проблем. Бесцельные и бессмысленные покупки лучше отложить.

Рыбы

Деньги любят инициативных и активных Рыб. Именно поэтому астрологи рекомендуют представителям данного Знака пользоваться медитацией на призыв энергии, а также почаще общаться с людьми, которые формируют приятные мысли. Астрологи советуют как можно больше мечтать, и тогда финансовые победы не заставят себя долго ждать. Влияние Венеры в конце недели может лишить Рыб мотивации и уверенности в себе. Энергия и силы будут стремительно покидать представителей Знака, поэтому на выходных лучше как следует отдохнуть и не позволять себе нервничать.