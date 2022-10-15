. Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных

Вадим Карасев

Глава Крыма Аксенов пообещал решить проблему с дырявыми бронежилетами мобилизованных

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал решить проблему с дырявыми жилетами, выданными мобилизованным. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря Аксенова Дениса Железнякова.

Он рассказал, что глава республики лично ознакомился с жалобами родственников мобилизованных, которые опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, новости». Аксенов пообещал выдать всем призывникам новые бронежилеты до 20 октября.

«Я думаю, что вопрос отправки бойцов без амуниции в любом случае будет контролироваться. Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — добавил представитель Аксенова.

Ранее ФАС выявила в России случаи существенного повышения цен на армейскую экипировку. По результатам совместных проверок по фактам нарушений торговым организациям были выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.