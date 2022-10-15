. Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных

Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных

Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованныхГлава Крыма Аксенов пообещал решить проблему с дырявыми бронежилетами мобилизованных

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал решить проблему с дырявыми жилетами, выданными мобилизованным. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря Аксенова Дениса Железнякова.

Он рассказал, что глава республики лично ознакомился с жалобами родственников мобилизованных, которые опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, новости». Аксенов пообещал выдать всем призывникам новые бронежилеты до 20 октября.

«Я думаю, что вопрос отправки бойцов без амуниции в любом случае будет контролироваться. Конкретно этот случай и вся тема мобилизованных находятся под личным контролем главы», — добавил представитель Аксенова.

Ранее ФАС выявила в России случаи существенного повышения цен на армейскую экипировку. По результатам совместных проверок по фактам нарушений торговым организациям были выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции и завышения цен в период проведения частичной мобилизации.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Китайский перекус на вечер
Китайский перекус на вечер
Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных
Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах
Ослабление ограничений на вывоз валюты из России объяснили
Ослабление ограничений на вывоз валюты из России объяснили
Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его семьи — фото
Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его
Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в сети
Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в
Маск сравнил расходы на Starlink для Украины и стоимость спутника GPS
Маск сравнил расходы на Starlink для Украины и стоимость спутника GPS
Джиган — супергерой, Белла Хадид — принцесса: 9 образов недели по версии редактора моды
Джиган — супергерой, Белла Хадид — принцесса: 9 образов недели по
Наглый кот, ворующий игрушки из магазина
Наглый кот, ворующий игрушки из магазина
75-летняя пенсионерка из Саксонии оказалась лидером ультраправой террористической группировки
75-летняя пенсионерка из Саксонии оказалась лидером ультраправой
Гороскоп от Тамары Глобы на 16 октября 2022 года: определитесь с планами на день
Гороскоп от Тамары Глобы на 16 октября 2022 года: определитесь с
Как живет экс-супруга Харламова
Как живет экс-супруга Харламова
Гороскоп от Анжелы Перл на 16 октября 2022 года: постарайтесь разобраться в себе
Гороскоп от Анжелы Перл на 16 октября 2022 года: постарайтесь

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили
США отправят Киеву боеприпасы и бронеавтомобили
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая

Еще по теме

Крым получит 2,5 миллиарда рублей на модульные детсады, заявил Аксенов
Глава Крыма выругался на своих подчиненных и пообещал привести «хамские морды» в чувство
Глава Крыма анонсировал отставки в органах власти республики
Аксенов назвал «клоунадой» вызов на допрос в Генпрокуратуру Украины