. Гороскоп от Анжелы Перл на 16 октября 2022 года: постарайтесь разобраться в себе

На 16 октября 2022 года многие представители знаков зодиака возлагают большие надежды. Однако на самом деле этот день окажется не столь легким, как хотелось бы, предупредила Анжела Перл. Между людьми будет некоторое напряжение, поэтому спокойным оставаться будет трудно. Особенно тяжело придется тем, у кого есть пара. Едва ли удастся избежать конфликтов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День окажется настолько спокойным, то некоторые Овны даже заскучают. Рутинные и довольно однообразные дела займут большую часть времени. Окружающие могут раскритиковать новые идеи Овнов. А вечером рекомендуется пообщаться со своими друзьями и близкими людьми, расслабиться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День прекрасно подойдёт для общения с окружающими. Встречи окажутся довольно приятными и поднимут настроение. Вполне возможно, кто-то сделает довольно выгодное предложение. Старые знакомые могут о себе напомнить. Но не стоит слишком долго сидеть с ними и беседовать. Отдыхать тоже нужно.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Этот день будет достаточно простым и легким, но никаких достижений у Близнецов при этом не будет. Если провести время в компании со знакомыми, то настроение будет на высоте. Близнецы могут даже получить информацию, которая в ближайшем будущем пригодится. Не все вопросы в этот день решатся. А планы на будущее строить пока не рекомендуется.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день даст возможность помириться с теми, с кем когда-то был конфликт, а также появится возможность исправить многие ошибки, допущенные ранее. Ракам не удастся уделить всем одинаковое количество внимания, что может расстроить их близких. При принятии важных решений спешка ни к чему. Лучше подольше подумать, все взвесить и только потом действовать.

Лев (23 июля — 22 августа)

В этот день Львы смогут быстрее обычного выполнить все задачи. Но важно для начала разобраться с целями, какие стоит достигать, а от каких лучше отказаться. Что касается личной жизни, то здесь все в полном порядке. Рекомендуется учитывать, в каком настроении находятся окружающие, и помнить о том, какие у них желания, мечты и цели.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В этот день Девам будет не столь просто сосредоточиться на делах. Им больше по душе мечтать о том, чего они могли бы добиться в тех или иных условиях, и летать в облаках. Если прогуляться по свежему воздуху и провести время с друзьями, то настроение будет на высоте. Есть вероятность того, что Девы получат хорошие новости. А что касается бизнеса, то здесь рекомендуется полагаться только на проверенных партнеров.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этот день рекомендуется разобраться в себе и во всем, что происходит в жизни. Сейчас для этого наиболее благоприятное время. И о мелочах думать даже не стоит. Большинство проблем сами по себе решатся. Также этот день отлично подойдёт для того, чтобы восстановить отношения с человеком, с которым когда-то было хорошо.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День ожидается довольно плодотворный. Если быть настойчивым и решительным, то можно добиться многого. Скорпионам откроются новые возможности, так что не стоит упускать шанс. В личных отношениях также рекомендуется проявить инициативу. Вероятны перемены к лучшему. Откровенность с дорогими людьми сблизит и укрепит отношения. В этот день конфликтов возникнуть не должно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На везение лучше даже не рассчитывать сейчас. Достичь целей будет не столь легко, как хотелось бы, как бы Стрельцы ни старались. Не рекомендуется рисковать и браться за сложные задачи. Да и союзников выбирать следует более тщательно и внимательно. Но как бы плохо не складывался день, на финансовом состоянии это не отразится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не стоит куда-то торопиться в этот день. В целом он окажется удачным. Общаться рекомендуется только с теми, кто вызывает симпатию. Козероги смогут быстро научиться новому и получить информацию, которая пригодится в будущем. Также появится возможность решить свои семейные проблемы. Со второй половинкой будет полная гармония и взаимопонимание.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолеев появится возможность воплотить в жизнь старые, но при этом важные планы. Сейчас можно будет разобраться во многих делах и решить их, наступает удачное время для этого. Наступил довольно благоприятный период для романтических свиданий, так что следует этим пользоваться. Влюбленные пары будут получать огромное удовольствие от общения друг с другом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День окажется не столь простым. Будут возникать напряженные ситуации. Многие вещи вокруг начнут раздражать Рыб. Но в одиночестве проводить день не рекомендуется. А вечером ожидаются романтические сюрпризы.