. Гороскоп от Тамары Глобы на 16 октября 2022 года: определитесь с планами на день

Напряженным, но продуктивным будет 16 октября 2022 года. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба. Кому-то удастся добиться поставленных целей, однако методы достижения не всегда будут честными. Возможны конфликты с членами семьи. Будет чувствоваться напряжение и всеобщее недовольство.

Гороскоп на 16 октября для знаков зодиака стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

День выдастся спокойным, порой даже придется скучать. Рутинные дела отнимут много времени, вряд ли удастся взяться за новый, интересный проект. Окружающие не оценят смелых идей и планов. Вечером рекомендуется встретиться с друзьями, весело провести время.

Лев (23 июля — 22 августа)

Пора понять, ради чего приходится так много работать. Стоит потратить время и определиться с планами на жизнь. Личные отношения будут складываться как никогда хорошо. Удастся решить наболевшие вопросы, прийти к общему решению.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не стоит рассчитывать на удачу. Поставленных целей будет достаточно сложно добиться. Рекомендуется держаться подальше от злых, лживых людей. Стоит присмотреться к союзникам, не все могут оказаться добропорядочными людьми.

Гороскоп на 16 октября для знаков зодиака стихии Земли

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сложно будет сосредоточиться на рабочих делах. Они будут казаться скучными и ненужными. Рекомендуется уделить время отдыху: больше гулять на свежем воздухе, общаться с друзьями, путешествовать. В важных вопросах стоит полагаться только на себя или надежных союзников, не нужно доверять малознакомым людям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День выдастся удачным, не придется никуда спешить. Можно заняться любимым делом, пообщаться с друзьями, выйти погулять. Появится возможность решить семейный конфликт, наладить отношения с родственниками.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День выдастся увлекательным, удастся пообщаться с интересными людьми. Деловые партнеры могут предложить сотрудничество на выгодных условиях. О себе могут напомнить старые знакомые. Общение с ними точно поднимет настроение.

Гороскоп на 16 октября для знаков зодиака стихии Воздуха

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День выдастся интересным, но вряд ли удастся добиться поставленных целей. Удастся весело провести время, встретиться с друзьями, познакомиться с новыми людьми. Близнецы узнают информацию, которая пригодится в ближайшее время.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В этот день получится справиться с проблемами личного характера. Появится время, чтобы разобраться в себе. Удастся встретиться с близким человеком, наладить с ним отношения. Стоит обговорить наболевшие темы, прийти к общему решению.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Удастся воплотить в жизнь давно задуманные планы. Наконец-то закончится черная полоса, многие проблемы решатся сами собой. О себе может напомнить близкий человек. Не нужно скрывать своих чувств, возможно, удастся наладить отношения.

Гороскоп на 16 октября для знаков зодиака стихии Воды

Рак (22 июня — 22 июля)

Удастся исправить ошибки, которые давно не дают покоя. Не стоит тратить время на пустые разговоры, нужно действовать. Возможно, придется отметить важное мероприятие. Не нужно торопиться с принятием важных решений. Прежде всего, необходимо разузнать всю информацию, особенно обратить внимание на мелкие детали.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День выдастся плодотворным, нужно проявить настойчивость и профессионализм. Удастся взяться за новый, перспективный проект. Не стоит врать и что-то скрывать от близких людей. Откровенность поможет избежать многих проблем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День выдастся непростым, решение проблем отнимет много сил и времени. Будет сложно избежать суеты. Не стоит находиться в одиночестве, рекомендуется встретиться с близкими людьми. Вечером возможны романтические сюрпризы.