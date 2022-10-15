. «Гроб, какой-то ублюдский макияж, я его стирал прямо там»: Андрей Бебуришвили об ушедшей от рака маме

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили не сообщал широкой аудитории, что у него умерла мама. Юморист до сих пор с тяжестью вспоминает о том, как уходил близкий человек.

Мама бывшего кавээнщика столкнулась с тяжелой болезнью. «Она искала новую работу в Сочи, надо было сделать полный чекап организма. Тогда и нашли в легких пару затемнений. Сперва мы поехали в Волгоград, там все вырезали — была операция на легком, потом началась обильная химиотерапия. Она очень сильно кашляла, провалы в памяти были... Естественно, без волос», — рассказал Бебуришвили в YouTube-шоу «Подкаст Абрамова».

Комик хотел найти для родительницы лучших врачей, но дедушка отговорил его. «Предложил долечиваться в Израиле. Дед сказал: «Ни в коем случае, у нас в Волгограде отличные врачи, остаемся». Маму положили в больницу, там у нее начались сильные провалы в памяти. Мне это не понравилось, говорю: «Давайте срочно МРТ головы сделаем». Сперва ничего не нашли. Потом она начала все и всех забывать, даже меня. Ее саму это очень сильно испугало. А мы врали ей, что все хорошо. Я очень злился на дедушку, не общался с ним полгода точно, так как винил его в том, что он не дал ее лечить», — грустит артист.

Андрей в своем рассказе говорит о дедушке со стороны папы. После скоропостижной кончины невестки, тот сильно озаботился судьбой внука. «Он так быстро списал со счетов мать и говорил: «Главное, чтобы с Андрюшей все было хорошо», — вспоминает 30-летний юморист.

Бебуришвили был рядом с мамой в ее последние дни. Но это, по его признанию, было очень тяжело. «Когда мы ей дали полотенце, а она начала его... пить, — я понял, что у нас большие проблемы. Она начала меняться в лице, появился тремор нижней челюсти. Потом личность стала распадаться сильнее. В больнице нам сказали: «Мы здесь не можем больше ее держать, смысл какой?» Прописали аналог героина. Спросили зачем? Сказали, чтобы тоже могли спать, потому что ей будет очень больно. Сами кололи ей инъекции в ляжку, чтобы боль отпускала. Потом я улетел в Москву, потому что устал. И в один день мне позвонили...» — делится он.

Женщина ушла очень быстро, за несколько дней. Андрей находился в столице. «Помню наступил такой момент... Самый худший момент для родственников онкобольных, наверное... Когда ты ждешь. Мне позвонили, сказали: все, это закончилось», — добавил стендапер.

Комик возмущен тем, как прошло прощание с родительницей. «Гроб... Самую красивую женщину на Земле одели как матрешку во все ткани мира, непонятное золото, какой-то ублюдский макияж, я его потом стирал прямо там. Помню, мне еще не хватало денег на похороны, я у всех занимал, потому что это оказалось дорогим мероприятием», — заключил Бебуришвили.