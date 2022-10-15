. «Я сдал себя с потрохами»: Леший покинул шоу «Аватар» и предложил обиженной Галич себя отшлепать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Я сдал себя с потрохами»: Леший покинул шоу «Аватар» и предложил обиженной Галич себя отшлепать

«Я сдал себя с потрохами»: Леший покинул шоу «Аватар» и предложил обиженной Галич себя отшлепать

«Я сдал себя с потрохами»: Леший покинул шоу «Аватар» и предложил обиженной Галич себя отшлепать

Шоу «Аватар» на НТВ продолжает удивлять. Похоже, членам жюри настолько нравится проект, что они не спешат отгадывать участников, поэтому тем приходится идти на беспрецедентные меры.


В сегодняшнем выпуске в судейском составе проекта произошли изменения: на месте Маши Распутиной оказалась певица Лариса Долина. Звезда, отличающаяся строгостью по отношению к вокалу, ошибалась в своих прогнозах, подводя товарищей. А ведь коллеги прислушивались к исполнительнице хита «Погода в доме», доверяя ее опыту и слуху.

Так, например, во втором голосовании в номинацию попал аватар Маугли. Лариса Александровна была уверена, что за сказочным персонажем скрывается молодой артист Ваня Дмитриенко. Но это оказался не он, и к жюри в итоге никто не вышел. «Мне стыдно, что я вас всех подвела», — посетовала певица.

Но зато относительно Лешего все судьи оказались единодушны. Персонаж давно себя выдал если не голосом, то искрометным юмором, добрым троллингом на который, к слову, всегда обижалась Ида Галич. В «хозяине леса» члены жюри давно разглядели Алексея Чумакова, хоть он и пытался менять свой голос на протяжении всех выпусков программы. Но в этот раз артист пошел ва-банк и исполнил композицию Change the World Эрика Клэптона своим голосом.

«Я понимал, что вы меня угадаете, вас не обмануть практически, вы уже ветераны этой истории. Захотелось сдаться, в самом правильном смысле этого слова, уже спеть красивую песню… И этим самым сдал себя с потрохами», — обратился к жюри Чумаков.

Певец поблагодарил всех присутствовавших, но особое внимание уделил женщинам. «Вы не обижайтесь, если какой-то был троллинг. Я был Лешим… Как приятно, мне кажется, это карма, что везде, где происходят важные моменты в моей жизни, всегда присутствует Лариса Долина… Ида, спасибо вам большое за терпение, вы меня невзлюбили, ну или этого аватара, я уж не знаю… Ида, уместно будет, если вы выйдете на сцену и отшлепаете меня», — пошутил в свойственной для себя манере Алексей.


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

«Я сдал себя с потрохами»: Леший покинул шоу «Аватар» и предложил обиженной Галич себя отшлепать
«Я сдал себя с потрохами»: Леший покинул шоу «Аватар» и предложил
Китайский перекус на вечер
Китайский перекус на вечер
Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах мобилизованных
Глава Крыма отреагировал на жалобу о дырявых бронежилетах
Ослабление ограничений на вывоз валюты из России объяснили
Ослабление ограничений на вывоз валюты из России объяснили
Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его семьи — фото
Дочь Веры Брежневой отметила день рождения папы-олигарха в кругу его
Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в сети
Более 1 часа полноценного геймплея ремейка Dead Space опубликовали в
Маск сравнил расходы на Starlink для Украины и стоимость спутника GPS
Маск сравнил расходы на Starlink для Украины и стоимость спутника GPS
Джиган — супергерой, Белла Хадид — принцесса: 9 образов недели по версии редактора моды
Джиган — супергерой, Белла Хадид — принцесса: 9 образов недели по
Наглый кот, ворующий игрушки из магазина
Наглый кот, ворующий игрушки из магазина
75-летняя пенсионерка из Саксонии оказалась лидером ультраправой террористической группировки
75-летняя пенсионерка из Саксонии оказалась лидером ультраправой
Гороскоп от Тамары Глобы на 16 октября 2022 года: определитесь с планами на день
Гороскоп от Тамары Глобы на 16 октября 2022 года: определитесь с
Как живет экс-супруга Харламова
Как живет экс-супруга Харламова

Топ на сегодня

Виктория Боня осталась без денег
Виктория Боня осталась без денег
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
В Крыму обещали возобновить работу паромов после восстановления моста
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы обрести успех
Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Дракона, чтобы
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая спилась, а Дупак потерял всех, кого любил
66 лет драме «Сорок первый»: Крючков похоронил жену, Извицкая
Валерия показала, как занимается йогой в купальнике
Валерия показала, как занимается йогой в купальнике

Еще по теме

Жюри шоу «Аватар» раскрыли, кто прячется за образом Белоснежки
Русалочка спалилась, желая самовыразиться, а Галич с Батрутдиновым поспорили на поцелуй. Выпуск «Аватара»
Лариса Долина призналась, на что ей приходилось идти ради популярности
Ида Галич сцепилась с Сергеем Лазаревым в «Шоу Аватар»