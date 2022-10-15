. Как вернуть юность и свежий взгляд за 10 минут: секреты макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе

Существует мнение, что глаза – зеркало души, поэтому всегда можно легко угадать, что женщина долго плакала или не выспалась. При этом грамотно сделанный мейкап способен творить настоящие чудеса. Узнайте простые секреты макияжа. Они не только освежат уставший взгляд, но и помогут вам выглядеть моложе на несколько десятков лет.

Омолаживающий макияж: хитрость, которой стоит воспользоваться

С течением лет кожа не молодеет. На лице появляются морщины, все больше выделяются темные круги под глазами и может возникать отечность. Все это можно легко замаскировать, если воспользоваться некоторыми хитростями. Важно также при этом соблюдать правильный уход и использовать качественную косметику.

Если применять простые средства для макияжа, такие как подводка, тушь для ресниц и тени светлых оттенков, можно выглядеть моложе на несколько десятков лет и более.

Использовать светлые тени

Залог успеха – правильный выбор теней. Чтобы сделать взгляд более свежим и ярким, стоит использовать тени светлых оттенков. Лучше всего подойдут атласные тени для век, а вот жемчужные и матовые наоборот, могут подчеркнуть изъяны. Светлый акцент добавит взгляду глубины и омолодит внешний вид.

Наносить тени светлых тонов нужно на все веко, а более темный тон чуть выше складки и на внешний уголок глаза. А нанеся светлые тени на внутренний уголок, вы добавите своему взгляду свежести и нежности.

После этого следует нанести тушь на ресницы, и уложить брови таким образом, чтобы они казались шире. Помните, что более густые брови оптически омолаживают лицо.

Тонкая линия для свежего взгляда

«Пробудить глаза» поможет тонкая линия черной подводкой на внутреннем верхнем веке. А чтобы завершить омолаживающий макияж, следует добавить тени нюдового оттенка и обязательно нанести их на внутренний уголок глаза и на все веко. Такой антивозрастной трюк используют многие звезды. Черная подводка делает белки глаз ярче, а взгляд глубже и свежее.

Использовать неплотные тени

Избегайте в макияже использования плотных текстур теней и делайте акцент на светлые оттенки. Цвета, которые стоит использовать: нежный бежевый, слегка коричневый, золотой, серый и приглушенный розовый. Помните, что яркие оттенки теней заметно старят.

Аккуратные стрелки и густые ресницы

Длинные темные ресницы в комбинации с подводкой «откроют» взгляд, придав ему выразительность и сияние. Важно не наносить тушь на ресницы, которые находятся на нижнем веке, так как это может утяжелить взгляд и подчеркнуть недостатки. Также стоит помнить, что линия стрелки должна быть направлена вверх и немного выступать за внешний уголок глаза.

Наносить правильно румяна

Румянец на щеках омолодит образ и придаст коже моложавый вид. Лучшие румяна — это средства с мерцающим финишем, которые осветляют кожу и оптически приподнимают щеки. Румяна наносить нужно на то место, где выделяется щека при улыбке. Наносите косметику по направлению к вискам.