. Как живет экс-супруга Харламова

Громкий развод Гарика Харламова и Кристины Асмус долгое время обсуждали в сети. Да и сейчас все пристально следят за личной жизнью артистов. Но мало кто помнит, что до Кристины звезда «Comedy club» уже был женат, причем с законной женой расстался именно из-за будущей жены.

Как сейчас живет бывшая супруга Харламова Юлия?

Юлия Лещенко познакомилась с Гариком, когда он уже был известным юмористом, выступающим в КВН. Девушка на тот момент работала в ночном клубе, но ради избранника с легкостью оставила сомнительную профессию и стала вести домашнее хозяйство.

Влюбленные прожили душа в душу 4 года, и только поле этого сыграли громкую и веселую свадьбу, пригласив родственников и многочисленных друзей. В близких кругах поговаривают, что в семье все было прекрасно до поры до времени. Камнем преткновения стало отсутствие наследников: Гарик очень хотел ребенка, а Юлия никак не могла забеременеть. Девушка проходила обследования, но стать мамой ей так и не посчастливилось.





Гарик тяжело переживал неудачи, и потому с головой ушел в работу. Тем более, тогда он уже стал резидентом «Comedy club», и чтобы там задержаться, много трудился. Но долгое расставание на пользу не пошло: в 2012 году Харламов съехал от супруги, а спустя год - официально с ней развелся.

После расставания с мужем, Юлия отошла в тень. Она не давала интервью и никак не комментировала личную жизнь. А все деньги, которые достались ей после раздела общего имущества, вложила в собственное дело. Сейчас женщина является владелицей фирмы по производству продуктов ЗОЖ.





Юлия очень преобразилась внешне – перекрасилась из блондинки в брюнетку, коротко подстриглась, похорошела, стала прекрасно выглядеть. Но замуж женщина больше не выходила, и подробности ее личной жизни не известны. В социальных сетях размещено много фото, но, в оновном, из путешествий. На всех снимках женщина одна. Фамилию, кстати, после развода она менять не стала.





К слову, сам Гарик уверяет, что никогда не изменял своей первой супруге, и не предавал ее. Мол, с Кристиной он сблизился в тот период своей жизни, когда отношения с Юлией дали трещину, и развод был не за горами.