. Китайский перекус на вечер

Вадим Карасев

Всем нам нужно периодически расслабляться. И один из самых верных, простых и надежных способов - это посиделки у компьютера с вкусняшками и чем-то спиртным. Такой отдых одобряют даже в Китае. Автор видео показал, как прошла подготовка к отдыху. И честно сказать, понять, что он делает, что готовит и что пьет крайне затруднительно. Но это и неудивительно. Это же Китай, где все очень интересно, технологично, но абсолютно нам не понятно.