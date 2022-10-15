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Китайский перекус на вечер

Всем нам нужно периодически расслабляться. И один из самых верных, простых и надежных способов - это посиделки у компьютера с вкусняшками и чем-то спиртным. Такой отдых одобряют даже в Китае. Автор видео показал, как прошла подготовка к отдыху. И честно сказать, понять, что он делает, что готовит и что пьет крайне затруднительно. Но это и неудивительно. Это же Китай, где все очень интересно, технологично, но абсолютно нам не понятно.
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По материалам: триникси

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