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Когда в октябре 2022 года на Землю обрушится пик магнитных бурь и как справиться с всплеском солнечной активности

Когда в октябре 2022 года на Землю обрушится пик магнитных бурь и как справиться с всплеском солнечной активности

Метеорологи предупредили метеозависимых людей о том, что в октябре 2022 года на Землю обрушатся магнитные бури. Чтобы уберечь свое состояние здоровье от надвигающегося шторма, эксперты дали рекомендации метеопатам. Многие интересуются, какого числа будут сильные магнитные бури и когда следует ожидать пика геомагнитных колебаний в октябре.

Пик магнитных бурь в октябре 2022 года: какого числа будет сильная солнечная активность


Метеорологи предупредили россиян о том, что пик магнитных бурь начался ещё вчера, 14 октября 2022 года. Однако 15 октября на протяжении дня метеопаты могут немного расслабиться, так как геомагнитные колебания опустятся до 1 балла. А вот к 16 октября магнитная буря усилится до 3 баллов.

С 16-го числа начинается очередной пик магнитных штормов. Сила солнечной активности увеличится до 5 баллов. Специалисты рекомендуют метеопатам в период с 17 по 19 октября 2022 года и вовсе не выходить из дома. Даже те люди, которые не являются метеозависимыми, смогут ощутить на себе геомагнитные колебания.

С 20 октября магнитные бури потихоньку пойдут на спад. Но это не означает, что метеопаты смогут расслабиться, так как по прогнозам эксперта, до конца октября будут сохраняться штормы активностью в 3 балла. Следующий мощный пик геомагнитных колебаний следует ожидать 10 ноября 2022 года.

Рекомендации метеопатам, которые помогут пережить надвигающуюся мощную магнитную бурю


Чтобы снизить влияние геомагнитной активности на организм, специалисты и медицинские работники рекомендуют метеозависимым людям придерживаться определенных ограничений. Универсальных способов или препаратов, которые помогут на сто процентов защитить метеопатов, не существует.

Так, специалисты рекомендуют метеозависимым людям следующее:

  • по возможности отказаться от той работы, где требуется полная сосредоточенность и концентрация;
  • на время откажитесь от употребления алкогольных напитков и от кофе по утрам и на протяжении всего дня;
  • соблюдайте водный баланс;
  • как можно чаще гуляйте на свежем воздухе и проветривайте помещение, в котором находитесь;
  • в период пика магнитных бурь лучше быть дома;
  • побольше отдыхайте от телевизора и мобильных телефонов, гаджетов;
  • по возможности не садитесь за руль.

Также медики рекомендуют на время геомагнитной активности скорректировать привычное меню. Замените вредные и жирные продукты на овощи и фрукты.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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