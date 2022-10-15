. Кого не ждали! Резидент Comedy Club стал участником шоу «Звезды в Африке»
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Кого не ждали! Резидент Comedy Club стал участником шоу «Звезды в Африке»

Кого не ждали! Резидент Comedy Club стал участником шоу «Звезды в Африке»

Третий сезон «Звезды в Африке» стал еще насыщенней, чем предыдущие. Больше испытаний, больше интриг и больше ссор. В команду «синих» пришел неожиданный участник, который может помочь Верещашину снова стать победителем.


Неожиданным участником шоу стал комик, резидент Comedy Club Антон Иванов. Юморист пришел не с пустыми руками, а принес команде кофе. Когда он узнал, с кем будет находиться бок-о-бок, то сразу же назвал их dream team.

«Я обрадовался, что в этой команде Слава Малафеев. Я — болельщик «Зенита», а Слава — великий вратарь «Зенита», — признался Иванов.

О больше всего ему понравилось то, что в команде находится его давний друг Олег Верещагин. По мнению Олега, такой соперник выгоден для «красных»: он знает Антона лучше других, поэтому может предугадать его поведение в разных ситуациях. Команду «синих» дружба Иванова и Верещагина никак не обеспокоила.

«Меня нисколько не настораживает то, что Олег с Антоном в очень хороших отношениях. Потому что я тоже с Олегом в очень хороших отношениях — в близких, дружеских и давних. Но это же не говорит о том, что у нас с Олегом какие-то договоренности», — объяснила приход новенького Светлана Пермякова.

Интересно, что после того, как шоу покинул Стас Ярушин, Олег Верещагин фактически остался один интриган, способный плести интриги и договариваться с разными участниками. Теперь же у него появился сильный союзник, готовы помочь в решении каких-либо важных вопросов. Правда, Светлана Пермякова сомневается, согласится ли Антон Иванов играть по этим правилам.

Новый выпуск шоу «Звезды в Африке» смотрите на телеканале ТНТ в 19.00 в воскресенье, 16 сентября.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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