. Комиксистка создала юморную коллекцию «Упоротого фэшына», и это та мода, которой мы все достойны

Есть же крутые комиксисты в наших селениях, определённо есть! Вот Света Дехтяр, например, уж точно одна из них. Её фантазии и чувству юмора можно только позавидовать и порадоваться, что уже много лет мы имеем возможность созерцать гений Светланы. И подтверждением тому является её постоянная рубрика «Упоротый фэшын». Вот уж где точно фантазия авторки не знает границ! Ну а мы вдохновляемся и выбираем себе наряд под настроение.

Сливаясь с обстановкой

Мало того, что авторка рисует из без того забавные комиксы, она ещё и сопровождает их забавными, а иногда и жизненными комментариями.

В сезон черешни

Вы не понимаете! Это оверсайз!

Когда долго гнала велосипед, и вдруг навстречу вышел дед…

😬 Когда пришла на распродажу, а там только XXXL…

😬 Когда дед оставил в наследство только пиджак zara…

Символ времени

Наряд-загадка

А это очень занимательный комикс! В нём авторка зашифровала известные фильмы и предложила подписчикам угадать, какие именно. Если с первыми всё понятно («Заводной апельсин» и «Карты, деньги, два ствола»), то на счёт третьего мнения разделились. Самые популярные ответы — это «Пролетая над гнездом кукушки» и «Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

Экспрессивная мода

Человек-иллюзия

Настроение: Твин Пикс😬

Не знаю как у вас, но я, например, не могу долго смотреть на полосатые вещи (укачивает).

А эта коллекция точно изменила бы моё сознание. Вот пару минут постояла б перед зеркалом, примеряя такой пуховичок и уже всё: совы не те, кем кажутся…🤪

Юбчонки на любой вкус

Если бы Зелёный фонарь фанател от огурчиков

А где сегодня ты?

Нескончаемые ресурсы

Все девчушки 90-х

Нет, ну без шапки это уж слишком! Быстро бы домой загнали 🙂

Все мамы 90-х

Плюшевая юбочка уже не в тренде

Классическая классика

Как шуршал костюмчик жатый

Нашей пионервожатой… 🙃🙃 Культовая весчь была. На все случаи жизни😁

Стань аппетитной штучкой

Пробуди своё внутреннее животное

Не фэшыном единым жива Светлана. Вот тут можете посмотреть другие её работы. Но предупреждаем, подготовьте носовые платочки, мало ли пригодятся!