. Кондулайнен о романе с Жириновским: «Нельзя было быть вместе, иначе бы мы все потеряли»

Елена Кондулайнен называют главным секс-символом Советского союза. Актрисе оказывали знаки внимания не только знаменитые актеры, но и политики. В том числе и Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР в одном из интервью признался, что не смотрит кино и не знает актеров, кроме Елены Кондулайнен. Этого хватило, чтобы журналист раздули из слов сенсацию. Позже белокурая блондинка с пышным бюстом познакомилась с Жириновским и их тут же заподозрили в романе. Несколько раз знаменитость появлялась на мероприятиях политика, а затем даже позвала его в свою «Партию любви».

Но был ли в реальности роман между секс-символом и политиком? На этот вопрос ответила сама Кондулайнен, которая дала эксклюзивное интервью программе «МАЛАХОВ».

«Он стратег, умница большой. Я дорожила и ценила его. Но мы оба Собаки, нам нельзя было бы быть вместе, иначе мы бы все потеряли. Я понимала — он может откликнуться на мой зов, а я на его. Но быть вместе нельзя. Хотелось бы такого человека иметь родным, но не суждено», — откровенно рассказала Елена.

По ее словам, она чувствовала большую симпатию со стороны Владимира Вольфовича, возможно, он тоже ощущал флюиды, исходящие от нее. Но никто не решился пойти на более серьезные шаги и переступить черту. «У нас была игровая пара», — отвечает Елена.

Смерть Жириновского для нее стала ударом. Она знала о том, что политику плохо и что он в больнице, но не думала об этой ситуации. Друг казался ей сильным и могущественным, способны противостоять всем невзгодам и проблемам. «Я была больна, не могла прийти и проводить его», — объяснила Кондулайнен во время интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».