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Ковальчук: «На съемках с Александром Абдуловым просто хохотали, а потом он звал меня на Новый год»

Ковальчук: «На съемках с Александром Абдуловым просто хохотали, а потом он звал меня на Новый год»

Петербургская актриса Анна Ковальчук прославилась благодаря роли в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». На съемках все мужчины были без ума от нее.


45-летняя Анна Ковальчук запомнилась не только ролью Марии Швецовой из сериала «Тайны следствия», но и тем, что сыграла Маргариту в легендарном романе Михаила Булгакова. Актрисе предстояло не просто выписать тяжелейший образ, но и сняться обнаженной, да еще и сыграться с великим артистами, такими как Олег Басилашвили и Александр Абдулов.

«Когда я сейчас встречаюсь в кадре с каким-то великим артистом, то я будто первокурсница, нервничаю, начинаю заикаться, переживаю. А тогда, когда снималась с Басилашвили и Абдуловым, мне казалось, что я невероятно перспективна, красива, хороша», — откровенничает Ковальчук.

В то время еще не был так распространен Интернет, но слухи о съемках сериала Владимира Бортко доходили до общественности. Шептались, что молодая звезда театра имени Ленсовета, вскружила голову всем мужчинам на площадке. Говорили, что известный ловелас Александр Абдулов не мог не обратить внимание на будущую звезду.

Позже эти слухи не подтвердились, хотя Ковальчук призналась: ей действительно оказывали знаки внимания, в том числе и звезда «Обыкновенного чуда».

«Мы с Абдуловым просто хохотали на площадке. Какую бы сцену не снимали! Он меня звал на Новый год, помогал, а еще всех успокаивал: «Накройте Аню, ей холодно». С Басилашвили тоже было легко, когда мы играли. Я видела сосредоточенного, чуть-чуть уставшего и сильного человека. Его взгляд невероятно проникал в меня, он ждал какой-то реакции», — признается актриса.

Отметим, что в 2007 году Анна Ковальчук вышла замуж за бизнесмена Олега Капустина. В браке у них родился сын Добрыня, который делает успехи в спорте. В интервью Татьяне Элькиной звезда Театра имени Ленсовета рассказала, что сын профессионально занимается баскетболом, а дочь недавно получила диплом юриста.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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