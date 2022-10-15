. Кристина Орбакайте посетила парикмахерскую Влада Лисовца и показала свой новый образ

Певица Кристина Орбакайте сменила имидж и поделилась фото с новой прической. Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она пошла по стопам своей мамы Аллы Пугачевой. Артистка регулярно дает концерты и активно снимается в кино. В этом году ее семья находится под пристальным вниманием общественности, так как Примадонна с двойняшками Лизой и Гарри уехала в Израиль. Еще недавно Орбакайте была в Крыму, но вернулась в Москву. Она отметилась на «Мосфильме», а на днях певица приняла в гостях своего сына Дени Байсарова. Он развеял слухи, что покинул страну на фоне частичной мобилизации. А теперь Кристина повидалась со своим другом Владиславом Лисовцом. Она уже много лет доверяет ему свои волосы. Артистка сделала новую стрижку. Теперь она носит каре с косой челкой. Певица позировала в модном жакете оверсайз со вставкой из денима. Она также облачилась в широкие джинсы. Алая помада завершала ее образ.Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие отметили, что с новой прической она помолодела. Напомним, что ее старший сын Никита Пресняков уже несколько недель не появляется на публике. Как пишут СМИ, он пешком перешел границу с Эстонией. У артиста, как оказалось, есть паспорт Литвы, поэтому виза для передвижения по Европе ему не нужна.