. Кристина Орбакайте сидит на гречке без мамы

Певица Кристина Орбакайте научилась готовить гречку. Артистка как-то призналась в одном из интервью, что звездная мама Алла Пугачева не баловала ее в детстве разносолами, слишком была занята выступлениями. Сосиски с гарниром являлись самым частым и потому любимым блюдом на столе. Свою приверженность к простой пище Кристина сохранила и сейчас. Особенно в ее семье любят гречневую кашу. А все потому, что Орбакайте умеет ее готовить. И получается блюдо ничуть не хуже ресторанного. Как выяснилось, певица вообще не варит гречку, а лишь запаривает ее горячей водой. Для этого к приготовлению завтрака приступает еще с вечера. Хорошо промытую крупу заливает горячей водой и оставляет томиться в теплом коконе из полотенца и пледа. К утру вкусный и полезный завтрак готов. Такое приготовление позволяет сохранить в гречке максимум витаминов и полезных минералов. А чтобы стало еще вкуснее, Кристина добавляет перед подачей несколько секретных ингредиентов.«К гречке я обычно добавляю миндальное молоко, которое любит моя дочка, и ягоды», — поделилась звезда в своем микроблоге. Подписчики немедленно опробовали рецепт и согласились, что получается очень вкусно. Орбакайте хоть и имеет квартиру в США, не собирается окончательно рвать связи с Россией. Здесь она работает и зарабатывает деньги, а за океаном отдыхает. А вот Алла Борисовна, похоже, купила билет в один конец, улетев в конце сентября в Израиль вместе с детьми. На прощанье она обозвала хейтеров рабами, но утешила их сообщением, что молится за всех на Земле Обетованной. В свободное же от молитв время легенда российской эстрады посещает культурные мероприятия. Ее заметили несколько дней назад танцующей вместе с Ренатой Литвиновой на концерте Земфиры, посетившей Тель-Авив в рамках своего тура по загранице.