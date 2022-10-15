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Лариса Долина испугалась сцены

Лариса Долина испугалась сцены
Певица Лариса Долина призналась, что у нее подкосились ноги. Артистка на днях впервые выступила на сцене Большого театра. Там прошел грандиозный концерт, посвященный 100-летию джаза в России. Наличие огромного опыта не уберегло 67-летнюю народную артистку от чрезмерного волнения. Долина рассказала, что выходила на сцену на трясущихся ногах. «Когда вышла сегодня на сцену, у меня подкосились ноги и затряслись коленки. Потому что легендарная сцена»,— честно призналась Долина.
Впрочем, выступила певица, как всегда, блистательно, и никто из зрителей не заметил, как она переживала. Сама Лариса Александровна тоже осталась собой довольна. «Всё замечательно прошло, и я ещё раз убедилась в том, что хорошая музыка лечит и даёт надежду на лучшее будущее», — сказала она «ЭГ». Кстати, на днях Долина с большим волнением представила публике свою новую работу. Речь идёт о её первом дуэте с Николаем Басковым. Звезды записали совместный хит под названием «Давай по-хорошему». Одновременно с премьерой трека Долина представила и клип на эту композицию.  Стоит отметить, что на съемках нового клипа Долина не стала экспериментировать с имиджем. После недавнего скандала по поводу её внешнего вида артистка стала одеваться гораздо скромнее.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

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